Meditazione preliminare del Chisciotte: esperienza e cultura a Milano

La riflessione su esperienza e cultura costituisce il filo conduttore della lezione intitolata «La meditazione preliminare del Chisciotte di Ortega y Gasset». In questo incontro si indagherà come l’opera letteraria diventi strumento per pensare la formazione culturale dell’individuo, mettendo in luce il rapporto tra testo e vissuto. La proposta invita a considerare la meditazione preliminare come una chiave interpretativa capace di rivelare le dinamiche della comprensione e dell’identità culturale.

Il significato della meditazione preliminare

Nel cuore della discussione sta il concetto di meditazione preliminare, inteso come momento di sospensione critica che precede la lettura e l’interpretazione di un testo. Questo approccio non si limita a una tecnica ermeneutica: è piuttosto una pratica che mette in gioco la sensibilità storica e personale dell’interprete. Con meditazione preliminare si indica quindi una fase preparatoria in cui si verifica la condizione di apertura necessaria per accogliere l’opera e trasformarla in esperienza culturale.

La funzione pedagogica della meditazione

La meditazione assume una valenza formativa: non solo prepara il terreno interpretativo ma modifica il modo stesso di apprendere dalla lettura. Attraverso esercizi di attenzione e riflessione guidata, il lettore viene stimolato a far emergere il proprio orizzonte di attesa e a confrontarlo con il testo. In questo senso, Ortega y Gasset propone una lettura che è insieme filosofica e educativa, dove l’esperienza non è passiva ma attiva e trasformativa.

Perché il Chisciotte come paradigma

La scelta del Chisciotte come oggetto della meditazione non è casuale: il personaggio di Cervantes offre una ricchezza simbolica che consente di esplorare temi come illusione, realtà e orientamento culturale. Il testo diventa una lente attraverso cui osservare come le formanze del mondo influenzino la percezione individuale. Qui la cultura emerge come campo di esperienza dove si costruiscono e si negoziano significati, e la figura del Chisciotte funge da specchio per le contraddizioni e le energie della vita culturale.

Connessioni tra filosofia e letteratura

L’incontro tra la riflessione filosofica di Ortega y Gasset e il materiale narrativo del Chisciotte permette di creare ponti disciplinari: la letteratura fornisce casi concreti, la filosofia strumenti concettuali. Questo dialogo è al centro della lezione e mette in luce come la cultura si alimenti di racconti e interpretazioni. L’esperienza culturale, così concepita, diviene uno spazio di sperimentazione e di confronto critico.

Dettagli organizzativi e relatori

L’appuntamento è previsto come lezione il 25 marzo 2026 a Milano, nella Aula G. 129 S. Paolo in Largo A. Gemelli, 1. L’incontro sarà introdotto da Giuseppe D’ANNA, direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e vede l’intervento di Maria Lida MOLLO dell’Università Pegaso. La cornice accademica garantisce un confronto approfondito e orientato alla discussione critica.

Materiali e accessibilità

Per chi desidera materiali preparatori è disponibile il file denominato 25.03.2026_Esperienza e cultura_la meditazione preliminare del Chisciotte di Ortega y Gasset.pdf (dimensione 107 KB, formato application/pdf). È presente inoltre la locandina informativa dell’evento. Queste risorse aiutano a orientarsi prima della lezione e a seguire i temi proposti con maggiore consapevolezza; l’accesso ai documenti è specificato dagli organizzatori dell’ateneo.

Riflessioni finali e invito

La lezione si propone come un’occasione per riconsiderare la relazione tra testo e contesto, tra lettore e patrimonio culturale. Partecipare significa confrontarsi con strumenti critici capaci di trasformare la lettura in esperienza attiva, utile sia per gli studiosi sia per i lettori appassionati. L’invito è rivolto a chi desidera approfondire il dialogo fra filosofia e letteratura e a chi cerca percorsi riflessivi sulla natura della cultura contemporanea.