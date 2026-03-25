Arfid e comportamento alimentare: sintomi, cause e percorsi di cura

L’evitamento o la forte selettività alimentare possono essere scambiate per semplici capricci, ma in alcuni casi indicano un disturbo riconosciuto: ARFID. Nel linguaggio clinico questo acronimo identifica un quadro caratterizzato da incapacità persistente di soddisfare i bisogni energetici o nutrizionali, e la sua presenza richiede attenzione perché può causare perdita di peso, carenze nutrizionali e una compromissione del funzionamento sociale o scolastico. L’ARFID è stato inserito nel DSM-5 nel 2013 e fa parte della famiglia dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, pur differenziandosi nettamente da condizioni come l’anoressia per l’assenza di preoccupazioni legate al peso corporeo.

Capire la varietà delle presentazioni è fondamentale: alcuni pazienti mostrano una vera e propria mancanza di interesse verso il cibo, altri evitano alimenti per motivi legati alle caratteristiche sensoriali (gusto, consistenza, aroma, colore o temperatura), e altri ancora sviluppano un rifiuto dopo esperienze negative come soffocamento o vomito. Questo spettro di comportamenti richiede una valutazione dettagliata che prenda in considerazione storia clinica, sviluppo infantile e contesto familiare, per distinguere un fenomeno transitorio da un quadro clinico che necessita di intervento specialistico.

Come si manifesta l’Arfid

Dal punto di vista diagnostico, l’ARFID si manifesta quando la restrizione o l’evitamento dell’assunzione di cibo porta a una o più conseguenze misurabili: perdita di peso significativa, carenze nutrizionali, necessità di nutrizione enterale o integratori, o significativa interferenza con la vita sociale e scolastica. È essenziale ricordare che l’evitamento non è considerato ARFID se è spiegabile da mancanza di cibo disponibile, pratiche culturali normali o da un altro disturbo medico o psichiatrico. A differenza dell’anoressia nervosa, in ARFID non c’è una preoccupazione per la forma o il peso del corpo, ma piuttosto una difficoltà concreta e persistente nell’alimentarsi adeguatamente.

Tipologie di evitamento

Si possono distinguere tre profili principali: il profilo basato sulla mancanza di interesse per il cibo, il profilo sensoriale che riguarda odori e consistenze e il profilo condizionato a seguito di esperienze traumatiche legate all’alimentazione. Il profilo sensoriale spesso emerge nella prima infanzia, mentre il rifiuto legato a esperienze negative può insorgere a qualsiasi età. Individuare il profilo predominante aiuta a orientare le strategie terapeutiche, perché ogni modalità di evitamento richiede approcci differenti, sia in termini di esposizione graduale sia di supporto nutrizionale.

Fattori di rischio e comorbilità

Non esiste una causa unica riconosciuta per l’ARFID; il disturbo nasce dall’interazione di componenti temperamentali, ambientali, genetiche e fisiologiche. Tra i fattori che aumentano la vulnerabilità figurano tratti sensoriali marcati, antecedenti di eventi avversi legati al cibo e contesti familiari complessi. È anche frequente la presenza di altre condizioni psichiatriche: disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi dello spettro autistico e ADHD sono comorbilità comuni che complicano la presentazione clinica e rendono necessaria una valutazione multidisciplinare.

Implicazioni per il trattamento

La convivenza di comorbilità richiede piani terapeutici personalizzati. Quando l’ARFID si presenta insieme a disturbi d’ansia o a tratti autistici, le strategie devono integrare interventi psicologici mirati, supporto nutrizionale e, se necessario, gestione medica di complicanze. La collaborazione tra pediatra, nutrizionista, psicologo o psichiatra e logopedista (in caso di problemi orali o di deglutizione) costituisce la base per un percorso efficace e sostenibile nel tempo.

Diagnosi, interventi e risorse sul territorio

La presa in carico efficace dell’ARFID è tipicamente multidisciplinare: la terapia cognitivo-comportamentale si è dimostrata utile per modificare pensieri e comportamenti legati al cibo, mentre interventi nutrizionali garantiscono recupero ponderale e correzione delle carenze. In età evolutiva è raccomandato un approccio che coinvolga la famiglia e l’ambiente scolastico, con interventi educativi e terapeutici coordinati. Un esempio pratico in Italia è il progetto Le mani in pasta (Servizio Ambulatoriale DNA di Umbertide, USL Umbria 1), nato per ricostruire un rapporto positivo con il cibo attraverso attività creative e manipolazione degli alimenti, integrando gioco, arte e pratica sensoriale.

Dove cercare aiuto

Per orientarsi tra i servizi disponibili, l’Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione una mappatura dei centri e delle associazioni che si occupano di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Questa banca dati è utile per pazienti e famiglie, ma va considerata in aggiornamento continuo: la registrazione è volontaria e l’elenco potrebbe non essere esaustivo. In caso di sospetto di ARFID è importante rivolgersi a professionisti specializzati per una valutazione tempestiva e per attivare percorsi di cura adeguati, evitando che la situazione si cronicizzi.