Influenza aviaria H9N2, primo caso umano in Lombardia: cosa sapere

Il 25 marzo 2026 la Regione Lombardia ha segnalato il primo caso umano in Europa di H9N2, un ceppo di influenza aviaria di origine animale. Il paziente, un giovane rientrato dall’Africa e con condizioni cliniche pregresse, è ricoverato in isolamento all’ospedale San Gerardo di Monza. Le autorità sanitarie locali e nazionali hanno attivato immediatamente le procedure di sorveglianza e il caso è stato tipizzato con analisi molecolari effettuate dall’Università Statale di Milano.

Questo episodio ha riacceso l’attenzione su zoonosi emergenti e sulla necessità di sistemi di allerta rapidi. Le istituzioni coinvolte, tra cui il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, insistono sul fatto che al momento non risultano trasmissioni documentate da persona a persona, ma gli esperti invitano alla prudenza e al rafforzamento delle misure di prevenzione.

Cosa è successo e qual è il quadro clinico

Il caso registrato è stato classificato come importato, poiché l’infezione è stata acquisita all’estero prima del rientro in Italia. Il soggetto ha mostrato sintomi dopo l’arrivo ed è stato identificato grazie al sistema regionale di monitoraggio e alla conferma laboratoristica. In casi come questo è importante distinguere tra pazienti fragili e popolazione generale: la presenza di patologie concomitanti può influenzare la gravità e la gestione clinica della malattia. Gli esperti sottolineano che molte infezioni umane da virus aviari restano lievi o asintomatiche, ma richiedono attenzione per evitare evoluzioni impreviste.

Diagnosi e rete di sorveglianza

La tipizzazione del virus è stata eseguita con tecniche molecolari che hanno permesso di identificare il ceppo H9N2. Questo processo ha coinvolto laboratori di riferimento nazionali che cooperano con la Regione Lombardia e con l’ISS per tracciare i contatti e valutare il rischio. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, episodi come questo sono «campanelli d’allarme» che richiedono il potenziamento della sorveglianza e della preparedness sanitaria: identificare tempestivamente i casi, isolare se necessario e monitorare i contatti resta cruciale per contenere eventuali focolai.

Rischio di trasmissione e indicazioni per la popolazione

Attualmente le informazioni disponibili non indicano una trasmissione sostenuta tra esseri umani. Il passaggio all’uomo avviene prevalentemente tramite contatto diretto con volatili infetti o ambienti contaminati, attraverso secrezioni e materiali biologici. Le categorie più esposte sono chi lavora a contatto con il pollame, veterinari e allevatori. Per la popolazione generale le misure raccomandate includono igiene delle mani, evitare contatti stretti con volatili malati e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie locali. È utile considerare questi comportamenti come protezioni semplici ed efficaci contro molte zoonosi.

Parere degli esperti e precauzioni operative

Gli specialisti invitano a non allarmarsi, pur mantenendo alta la guardia: la presenza di un ceppo adattato all’uomo merita studio, ma non giustifica misure straordinarie per la popolazione se non corroborate da evidenze di trasmissione interumana. Le istituzioni hanno avviato le verifiche e identificato i contatti del caso, coordinando risposte tra Regione, Ministero della Salute e laboratori di riferimento. L’obiettivo è la tempestività: diagnosticare, isolare quando serve e tracciare i contatti per interrompere catene di contagio potenziali.

Sicurezza alimentare: come comportarsi a tavola

Molti consumatori si chiedono se il contagio possa avvenire attraverso il cibo. Le autorità competenti, tra cui ISS ed EFSA, ricordano che il rischio alimentare esiste solo se gli alimenti non vengono trattati correttamente. Il virus aviario è termolabile, cioè sensibile al calore, e viene inattivato da cotture adeguate. È quindi importante adottare pratiche semplici in cucina per ridurre ogni probabilità di esposizione.

Alimenti da trattare con attenzione

Si raccomanda cautela con uova crude o poco cotte come zabaione o tiramisù preparati con uova non pastorizzate, perché il virus può essere presente sul guscio o all’interno. Anche la carne di pollame non cotta al cuore è a rischio: evitare carpacci o carni rosate. Le frattaglie di volatili devono essere ben cotte e maneggiate con cura per limitare contaminazioni crociate in cucina. Chi acquista prodotti provenienti da filiere controllate in Italia può comunque contare su molti livelli di controllo sanitario.

Alimenti considerati sicuri

Prodotti come carne di pollo ben cotta, uova sode o pastorizzate e latticini pastorizzati non presentano rischio se preparati secondo le normali pratiche di sicurezza alimentare. La pastorizzazione e la cottura a temperature adeguate eliminano il virus. Per chi è preoccupato, il consiglio pratico è semplice: cuocere il pollame fino a raggiungere temperature interne sicure, evitare consumi di uova crude e seguire le buone pratiche di igiene in cucina.