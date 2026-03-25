AraMedica annuncia il progetto Longevity e rafforza il suo impegno nella ricerca scientifica

La possibilità di analizzare in modo approfondito parametri clinici, genetici e funzionali consente di ottenere una fotografia più precisa dello stato di salute rispetto al solo dato anagrafico, aprendo la strada a percorsi personalizzati orientati alla prevenzione e al benessere a lungo termine.

In questo scenario si inserisce il progetto Longevity sviluppato dalla Clinica AraMedica, un percorso multidisciplinare dedicato alla misurazione dell’età biologica e alla valutazione complessiva delle condizioni individuali di salute. L’iniziativa segna un ulteriore passo nell’evoluzione della struttura, che negli anni ha affiancato all’attività clinica un costante investimento in ricerca e innovazione.

Ricerca scientifica e analisi genetica: il contributo delle partnership accademiche

Il progetto Longevity si inserisce in un percorso più ampio attraverso cui AraMedica sta rafforzando la propria attenzione verso la ricerca scientifica.

La clinica utilizza strumenti di analisi genetica che consentono di affiancare alle valutazioni cliniche tradizionali un livello ulteriore di approfondimento scientifico. Tra questi rientra il sistema PersonGene, un test genetico che analizza 99 mutazioni del DNA e permette di individuare combinazioni genetiche utili a orientare strategie terapeutiche personalizzate in ambito tricologico.

L’analisi genetica rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso cui è possibile comprendere meglio le caratteristiche biologiche individuali e la predisposizione a specifiche condizioni. In questo senso, l’integrazione tra ricerca accademica, analisi genetica e valutazione clinica multidisciplinare costituisce uno degli elementi su cui AraMedica sta costruendo il proprio percorso di sviluppo scientifico.

Tecnologie avanzate e innovazione nella pratica clinica

Accanto all’attività di ricerca, l’attenzione all’innovazione si riflette anche nelle tecnologie utilizzate nella pratica clinica quotidiana. AraMedica ha investito in apparecchiature di ultima generazione per la gestione degli interventi e per il monitoraggio dei pazienti, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza e precisione nelle diverse fasi del percorso medico.

Tra le soluzioni adottate rientrano anche sistemi robotici utilizzati nell’auto-trapianto di capelli, che permettono di aumentare la precisione delle procedure chirurgiche e di supportare il lavoro del team medico durante l’intervento.

L’innovazione riguarda anche l’infrastruttura tecnologica della struttura. La clinica è dotata di macchinari di anestesia di ultima generazione e di sistemi integrati di monitoraggio dei parametri vitali, progettati per garantire condizioni operative stabili e controllate durante gli interventi.

Accanto alla fase chirurgica, AraMedica ha sviluppato strumenti dedicati al follow-up dei pazienti, tra cui soluzioni di telemedicina che consentono di mantenere un contatto costante anche dopo il rientro a casa. A queste si affiancano risorse dedicate al recupero post-operatorio, tra cui una camera iperbarica utilizzata per favorire i processi di recupero dell’organismo.

Un team multidisciplinare e una struttura organizzata per la pratica chirurgica avanzata

L’attività della clinica AraMedica si sviluppa all’interno di una struttura progettata per ospitare diverse specialità mediche e chirurgiche e per gestire in modo coordinato tutte le fasi del percorso clinico. La struttura dispone di sette sale operatorie, affiancate da dieci studi medici dedicati alle visite specialistiche e agli approfondimenti diagnostici.

Accanto agli spazi destinati agli interventi, la clinica è dotata di un’area diagnostica e di una sala risveglio attrezzata per il monitoraggio dei pazienti nelle fasi immediatamente successive alle procedure chirurgiche. A queste si aggiungono sei stanze private in regime di day hospital, progettate per garantire comfort e assistenza durante la permanenza post-operatoria.

All’interno di questo contesto opera un team medico multidisciplinare composto da professionisti con percorsi formativi e clinici maturati anche in ambito internazionale. La presenza di specialisti provenienti da diversi contesti professionali, compresi medici stranieri con titoli riconosciuti in Italia, contribuisce a consolidare un approccio clinico aperto al confronto tra esperienze e pratiche mediche differenti.

L’organizzazione del lavoro in équipe consente di affrontare le diverse procedure attraverso una collaborazione coordinata tra specialisti, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e accompagnare il paziente lungo tutte le fasi del percorso di cura, dalla valutazione iniziale al follow-up successivo agli interventi.

Un modello clinico orientato alla qualità e all’accesso immediato alle cure

Accanto all’attività di ricerca, all’adozione di tecnologie avanzate e allo sviluppo di percorsi clinici multidisciplinari, AraMedica si impegna anche nel garantire ai pazienti un accesso immediato alle cure. La struttura consente infatti di accedere alle prestazioni mediche senza liste d’attesa, offrendo la possibilità di intraprendere rapidamente il proprio percorso clinico ed evitando i tempi spesso imposti da procedure burocratiche o da sistemi sanitari sovraccarichi.

Un’impostazione organizzativa che punta a coniugare qualità dell’assistenza, efficienza dei processi e continuità del percorso terapeutico, accompagnando il paziente dalle prime fasi di valutazione fino al follow-up successivo agli interventi.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.aramedica.it/

Email: [email protected]