Menopausa: Strategie Efficaci per Gestire i Cambiamenti Fisici e Psicologici

La menopausa rappresenta una fase della vita che colpirà, secondo le stime della North America Menopause Society, circa 1,1 miliardo di donne in tutto il mondo. Questo periodo è spesso accompagnato da una serie di sintomi, non a caso soprannominati dagli statunitensi “Seven Dwarfs”, che includono prurito, sbalzi d’umore, sudorazione notturna, insonnia, gonfiore, problemi di memoria e secchezza.

In passato, la menopausa era vista come un momento di declino e di perdita di fascino, ma oggi la situazione è cambiata. Grazie all’impegno delle celebrità, sempre più donne si sentono incoraggiate a condividere le proprie esperienze riguardo a vampate di calore e cambiamenti ormonali. Famosi come Gwyneth Paltrow e Naomi Watts stanno contribuendo a sfatare i miti legati a questa fase della vita, dimostrando che è possibile affrontarla con stile e consapevolezza.

Rivoluzionare la skincare in menopausa

Un aspetto fondamentale da considerare è il cambiamento della pelle. Durante la menopausa, la produzione di collagene ed elastina diminuisce drasticamente, portando a una perdita di tonicità e a un aumento della visibilità delle rughe. Inoltre, la carenza di estrogeni può causare secchezza, arrossamenti e persino acne. Pertanto, è essenziale rivedere la propria routine di bellezza.

Prodotti consigliati per la cura della pelle

Secondo la dermatologa Ilaria Proietti, è importante utilizzare sieri e creme che contengano acido ialuronico, retinolo e vitamina C, poiché questi ingredienti stimolano il rinnovamento cellulare e aiutano a ridurre i segni del tempo. Non dimenticare la protezione solare e trattamenti specifici per il contorno occhi e le labbra, aree particolarmente soggette a disidratazione.

Ma non basta prendersi cura della pelle esternamente. Un approccio olistico, che include una dieta ricca di Omega-3, vitamine e proteine, è fondamentale. Fare esercizio fisico regolarmente non solo aiuta a mantenere un buon equilibrio ormonale, ma contribuisce anche a migliorare la qualità del sonno e a ridurre lo stress.

Trattamenti estetici per il corpo

Con il passare del tempo, il metabolismo subisce dei cambiamenti, influenzando la forma e il volume del corpo. Diverse opzioni di trattamenti di re-shaping possono rivelarsi utili. Secondo Anna Lisa Gramellini, biologa e cosmetologa, la carbossiestetica è una delle soluzioni più efficaci, in quanto stimola la rigenerazione della pelle e offre risultati duraturi.

Tecniche professionali consigliate

Per il corpo, è consigliabile iniziare con un’esfoliazione delicata seguita da un massaggio miofasciale o dall’uso di tecnologie avanzate come la radiofrequenza, che favorisce la produzione di collagene ed elastina. È utile completare il trattamento con una maschera remineralizzante per ottenere una pelle più compatta e uniforme.

Chirurgia estetica e menopausa

Per molte donne, la menopausa può anche significare considerare interventi di chirurgia plastica. Tra le procedure più richieste ci sono il lifting e la liposuzione, che aiutano a rimodellare il corpo e a recuperare un aspetto armonioso. La mastoplastica e l’addominoplastica sono altre opzioni per migliorare l’aspetto del décolleté e della zona addominale.

Inoltre, la carenza ormonale può portare a problemi come l’atrofia vulvo-vaginale. In questo contesto, il ringiovanimento vaginale tramite laser è diventato popolare, poiché aiuta a stimolare la produzione di collagene nelle mucose vaginali. Anche la biostimolazione vulvare è una tecnica in crescita, in quanto inietta sostanze attive per migliorare l’elasticità dei tessuti.

La salute dei capelli durante la menopausa

Non ci si deve dimenticare dei capelli, che durante la menopausa possono subire una perdita di spessore e lucentezza. È consigliato consultare un tricologo per affrontare questa problematica. L’uso di shampoo e sieri specifici può rinforzare i follicoli e stimolare la crescita.

Supporto nutrizionale e ormonale

