Contatti e servizi online dell’istituto comprensivo De Amicis-Da Vinci

Questo testo riunisce le informazioni essenziali per entrare in contatto con il Istituto Comprensivo ‘De Amicis-Da Vinci’ e orientarsi tra le pagine e i servizi pensati per le famiglie e gli studenti. Per comunicazioni dirette è disponibile l’indirizzo e-mail [email protected] e i numeri di telefono principali 091 6814341 e 091 6825950. Questi riferimenti rappresentano il primo punto di contatto per richieste generali, informazioni su iscrizioni e segnalazioni: usare i canali ufficiali aiuta a ricevere risposte rapide e coerenti.

Sede e codici identificativi

La scuola ha sede in Via Serradifalco, 190 – 90145 Palermo e per le comunicazioni telefoniche vengono indicati anche i recapiti Tel. 091409294, 091 6814341 e 091 6925950. Per motivi amministrativi è utile conoscere il Codice fiscale e i codici ufficiali: C.F. 97367880826, cod. UNIVOCO UF54MK e Cod. IPA XH77FA61. Questi riferimenti sono necessari per pratiche formali, invii di documentazione e per la gestione della posta elettronica certificata.

Aree e voci principali del sito

Il portale della scuola è organizzato in sezioni pensate per diverse esigenze: Home, News, Genitori/Alunni e Albo Sindacale, oltre a pagine dedicate a progetti come PON e all’archivio storico. Sono presenti anche le pagine istituzionali De Amicis e Leonardo Da Vinci, insieme alle aree amministrative come Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. Navigare queste voci consente di trovare bandi, delibere, comunicazioni ufficiali e materiali didattici aggiornati, fondamentali per restare informati sulle attività scolastiche.

Documenti e risorse scaricabili

Tra i file disponibili per il download sono segnalati documenti pratici e materiali didattici: ad esempio il file 398_Celebrazione della settimana della dieta mediterranea” La cucinata”.pdf (Size: 230.66 KB) e il modulo Modulo intolleranze.pdf (Size: 560.99 KB). Questi documenti possono essere salvati localmente e rappresentano esempi di quanto il sito renda accessibili informazioni utili per eventi scolastici, alimentazione e aspetti organizzativi. Controllare la sezione dedicata ai file evita richieste ripetute alla segreteria.

Trasparenza, accessibilità e supporto

Il sito ospita pagine che riguardano la trasparenza amministrativa e la tutela degli utenti: troviamo l’Informativa estesa sui Cookie, l’Informativa estesa sulla Privacy, l’Dichiarazione di accessibilità e informazioni su Sicurezza e Note Legali. Esistono inoltre strumenti per ricevere assistenza come la voce URP – Segreteria e canali per inviare Feedback sull’accessibilità del sito. Queste pagine spiegano in modo chiaro diritti e procedure e sono pensate per migliorare la fruizione del portale da parte di tutti gli utenti.

Area riservata e partecipazione

Per chi necessita di funzionalità personalizzate sono presenti l’Area Riservata e le sezioni per l’accesso con credenziali: sono indicate opzioni come Accedi e Registrati. Il sito mostra inoltre un contatore visitatori per trasparenza verso la comunità: Oggi 14, Ieri 362, Settimana 1173, Mese 9630 e Totale 281512. Questi numeri permettono di valutare l’affluenza e l’interesse verso le comunicazioni pubblicate dalla scuola.

Come contattare l’istituto e servizi per famiglie

Per richieste specifiche rivolte a docenti, personale amministrativo o alla biblioteca scolastica, si consiglia di utilizzare i recapiti ufficiali elencati: [email protected] per comunicazioni via posta elettronica ordinaria e la dicitura PEC presente nella pagina contatti, riportata come Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le sezioni dedicate a Genitori/Alunni, PTOF e Piano di Miglioramento e RAV – Rapporto di Autovalutazione raccolgono documenti utili per comprendere l’offerta formativa e le iniziative in corso.

Per ulteriori informazioni pratiche o per segnalare problemi tecnici del sito, il canale della segreteria e l’URP sono i riferimenti consigliati: utilizzare i numeri telefonici o l’indirizzo e-mail forniti garantisce una gestione ordinata delle richieste e una risposta puntuale alle esigenze di genitori, alunni e personale scolastico.