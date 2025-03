Merck, Healthcare a 8,5 mld, nel 2024 oncologici guidano la forte crescita

(Adnkronos) – Ha continuato a crescere, nel 2024, il settore Healthcare di Merck. Fattori trainanti sono stati: una forte crescita delle vendite, spese di ricerca e sviluppo temporaneamente contenute e disciplina nei costi . Tutti i settori hanno contribuito al risultato, sia gli orientati all'innovazione che quelli consolidati. Il fatturato annuale è aumentato a 8,5 miliardi di euro (organicamente: +7,0%). L'Ebitda pre grew è arrivato a 3,0 miliardi di euro (organicamente +22,7%). Nel dettaglio, informa l’azienda nel coso di un incontro con la stampa, le vendite nette del franchise oncologica sono cresciute a 2,0 miliardi di euro (organicamente: +12,7%). A incidere particolarmente sul fatturato è stato l’anticorpo monoclonale cetuximab (nome commerciale Erbitux), indicato per il cancro al colon metastatico e il cancro testa-collo, che è cresciuto organicamente del 15,7%. Con un fatturato da 1,2 miliardi di euro, il farmaco oncologico ha ulteriormente consolidato il suo successo. Ammontano a 1,7 miliardi le vendite del franchise Neurology & Immunology, pari a una crescita organica del 2,3%. Cladribina (nome commerciale Mavenclad), farmaco indicato per la sclerosi multipla, è cresciuto organicamente del 12,3%, raggiungendo vendite per 1,1 miliardi di euro. Il franchise Fertility ha registrato vendite per 1,5 miliardi con una leggera crescita organica dello 0,8%. Infine il settore Cardiovascular, Metabolism & Endocrinology ha raggiunto vendite pari a 2,9 miliardi e una crescita organica dell'8,5%. —[email protected] (Web Info)