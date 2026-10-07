Per molte persone il desiderio di perdere peso sembra un’obiettivo irraggiungibile, finché non si incontra un approccio che guarda al corpo nella sua totalità. Il dottor Marco Liotti, dietista e nutrizionista clinico-sportivo, ha costruito un percorso basato sull’interazione costante tra nutrizione corretta e attività fisica mirata, sostenendo che solo così è possibile ottenere risultati duraturi.

L’idea centrale è semplice: conoscere in dettaglio cosa si mangia, quantificarne le calorie e i macronutrienti, e poi abbinare ogni pasto a una dose di movimento calibrata sul proprio metabolismo. Questo equilibrio non è un concetto teorico, ma un progetto pratico che il dottor Liotti applica quotidianamente nei suoi studi, sia a Roma che in altri centri convenzionati.

L'equilibrio tra cibo e movimento: il cuore del metodo Liotti

Secondo Liotti, la nutrizione non è solo il conteggio delle calorie, ma l’analisi approfondita degli ingredienti e dei loro valori nutrizionali. Solo conoscendo il contenuto di proteine, grassi, carboidrati e fibre è possibile progettare una dieta personalizzata che soddisfi i fabbisogni energetici senza creare deficit eccessivi.

Alimentazione consapevole: conoscere ingredienti e valori nutrizionali

Durante la prima visita, il paziente riceve una scheda dettagliata che elenca alimenti comuni, le loro porzioni consigliate e l’apporto calorico di ciascuna. Il dottor Liotti insegna a distinguere tra cibi ad alta densità energetica e quelli a basso indice glicemico, favorendo scelte che mantengano stabile la glicemia e riducano la fame emotiva. Un esempio pratico è il piatto unico di pasta, melanzane e carne vitellina, la cui composizione varia da 600 a 750 kcal a seconda delle esigenze caloriche del paziente.

Attività fisica mirata: dal cardio alla pesistica

Il ruolo dell' attività fisica è tre volte più importante nella fase di mantenimento rispetto al solo dimagrimento. Liotti prescrive esercizi di tipo cardio (camminate veloci, ciclismo) e sessioni di pesistica per preservare la massa magra. L’obiettivo è sostenere l'apparecchio osteo-articolare, migliorare la capacità respiratoria e favorire una spesa energetica costante anche nei giorni di riposo.

I percorsi personalizzati offerti dallo studio

Lo studio del dottor Liotti propone una gamma di servizi pensati per diversi target: adulti, bambini, sportivi, diabetici, donne in gravidanza e chi necessita di una dieta chetogenica o vegetariana. Ogni percorso inizia con una valutazione della composizione corporea mediante impedenziometria, che consente di misurare percentuali di grasso, muscoli e acqua corporea.

Visite in studio e a domicilio, valutazione della composizione corporea

Le consulenze possono svolgersi in sede o a casa del paziente, garantendo flessibilità. Durante la visita, oltre alla misurazione delle misure antropometriche Liotti utilizza il metodo bioimpedenziometrico per determinare il metabolismo basale, fondamentale per calcolare il deficit calorico ottimale.

Diete su misura: dimagranti, per sportivi, diabetici, vegetariane, in gravidanza

Ogni piano alimentare è costruito su misura, tenendo conto di patologie specifiche e di obiettivi di performance. Ad esempio, la dieta per sportivi prevede un apporto maggiore di proteine e carboidrati complessi per sostenere l'allenamento, mentre la dieta per diabetici regola l'indice glicemico per evitare picchi di zucchero. Per le persone anziane, l'attenzione è rivolta a nutrienti come calcio e vitamina D, fondamentali per un invecchiamento sano.

Testimonianze reali: risultati concreti dei pazienti

Le parole dei pazienti confermano l'efficacia del metodo. Malika, che ha iniziato il percorso a ottobre 2026, descrive la professionalità e la chiarezza delle spiegazioni, sottolineando che i risultati sono permanenti. Cristiano, seguito per una dieta sportiva, ha notato un miglioramento della performance già dopo il primo mese.

Altri, come Roberto, hanno superato l'obesità grazie a un piano alimentare dettagliato e a consigli su attività fisica equilibrata. Le recensioni enfatizzano la disponibilità del dottor Liotti, la sua capacità di motivare e la costante presenza online per rispondere a dubbi anche al di fuori delle visite.