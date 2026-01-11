morbillo negli adulti rischi e importanza della vaccinazione per la salute pubblica 1768164346
Morbillo negli Adulti: Rischi e Importanza della Vaccinazione per la Salute Pubblica

Il morbillo rimane un'importante questione di salute pubblica che colpisce anche la popolazione adulta.

Spesso si crede che il morbillo sia una malattia esclusivamente infantile, relegata a un’epoca passata. Tuttavia, recenti ricerche pubblicate su The Lancet Infectious Diseases rivelano una realtà preoccupante: circa il 10% degli italiani non è protetto contro questa malattia, e una buona parte di questi sono adulti, specialmente nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni. Per approfondire questa tematica, è stata intervistata la dottoressa Antonietta Filia, primo ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità.

La gravità del morbillo

Il morbillo è una malattia altamente contagiosa e potenzialmente letale. Sebbene molte persone possano considerarla un semplice malanno infantile, i dati dimostrano che può avere conseguenze gravi. Generalmente, il decorso della malattia è di poche settimane, ma in circa un terzo dei casi si verificano complicazioni significative. A livello globale, il morbillo rimane una delle principali cause di mortalità tra i bambini di età inferiore ai 5 anni.

Le complicazioni associate al morbillo

Le complicazioni più comuni includono epatite, otite e diarrea; tuttavia, la polmonite colpisce un paziente su 20 ed è in grado di provocare insufficienza respiratoria. Altre complicazioni meno frequenti, ma molto gravi, sono di natura neurologica, come l’encefalite, che si manifesta in circa un caso su mille e può lasciare danni permanenti. È importante notare che il tasso di mortalità può variare notevolmente, raggiungendo il 5-10% nei paesi a basso reddito.

Il rischio durante la gravidanza

Le donne in gravidanza che contraggono il morbillo possono affrontare complicazioni più elevate. Non solo la madre è a rischio, ma anche il bambino, che potrebbe nascere prematuro o con un peso insufficiente. Questi fattori rendono fondamentale la prevenzione attraverso la vaccinazione.

La contagiosità del morbillo

Il morbillo è estremamente contagioso, molto più dell’influenza. Si trasmette tramite le goccioline respiratorie emesse da una persona infetta durante una tosse o uno starnuto. Il virus può rimanere attivo nell’aria e su superfici per un tempo considerevole, fino a due ore. Ciò significa che chiunque si trovi in un ambiente dove è presente una persona infetta può contrarre la malattia anche dopo la sua uscita.

Perché gli adulti sono vulnerabili

Il vaccino contro il morbillo è stato introdotto in Italia nel 1976, ma per anni le coperture vaccinali sono state insufficienti. Negli anni ’80 e ’90, le percentuali di vaccinazione erano così basse che molti adulti di oggi non hanno ricevuto la vaccinazione da bambini. Questo gruppo, ora adulto, è particolarmente suscettibile e gioca un ruolo significativo nella trasmissione della malattia.

L’importanza della vaccinazione

La vaccinazione rappresenta l’unica vera difesa contro il morbillo. È essenziale per fermare la diffusione della malattia e ridurre le complicazioni associate. Sono raccomandate due dosi del vaccino: la prima ha un’efficacia del 93-95%, mentre la seconda aumenta questa percentuale fino al 97%. Un’adeguata copertura vaccinale non solo protegge gli individui, ma anche le comunità, in particolare quelle più vulnerabili, come bambini e persone immunocompromesse.

Situazione attuale in Italia

Attualmente, la percentuale di vaccinati con la prima dose in Italia è di circa il 95%, ma per la seconda dose si attesta solo all’85%. È cruciale raggiungere almeno il 95% di copertura con entrambe le dosi per eliminare il morbillo. Solo quando tutte le aree del mondo avranno raggiunto l’eradicazione si potrà considerare il morbillo completamente debellato.

È fondamentale che anche gli adulti considerino la vaccinazione contro il morbillo. In Italia, il vaccino è gratuito fino ai 59 anni e raccomandato per chi non ha documentazione di precedenti vaccinazioni o malattie. Controllare il proprio stato vaccinale è un passo fondamentale, soprattutto prima di viaggi in paesi dove il morbillo è ancora presente.

