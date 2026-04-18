Donazione di organi e tessuti: guida pratica per esprimere il consenso

La Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti del 19 aprile 2026 è un momento dedicato a informare i cittadini sull’importanza di una scelta consapevole. In molte realtà regionali e locali vengono promosse attività di sensibilizzazione e sportelli informativi che permettono di chiarire dubbi e ottenere indicazioni pratiche su come manifestare il proprio consenso.

Questo articolo sintetizza le iniziative locali (con particolare attenzione a Biella e all’Umbria), i dati più significativi del 2026-2026 e le modalità ufficiali per dichiarare la volontà alla donazione. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per chi vuole comprendere il processo, dalle ragioni etiche fino alle procedure amministrative.

Perché la donazione conta

La donazione di organi e tessuti è un atto che può trasformare una tragedia personale in un’opportunità di vita per altri: una singola donazione può salvare fino a otto vite e, attraverso i tessuti, migliorare significativamente la qualità di vita di molte persone. In Italia il sistema si basa su principi di gratuità, volontarietà, anonimato e consapevolezza, che mirano a proteggere sia il donatore sia il ricevente. Comprendere questi principi aiuta a ridurre paure e dubbi e a promuovere una scelta informata.

Aspetti etici e organizzativi

Dietro ogni prelievo c’è un’organizzazione complessa: team multidisciplinari, protocolli clinici e criteri di assegnazione che considerano urgenza, compatibilità e tempo di attesa. Il sistema normativo italiano garantisce trasparenza e controlli per prevenire abusi. Da un punto di vista etico, esprimere la propria volontà in vita rappresenta anche un segnale concreto che solleva i familiari da decisioni difficili in momenti di forte sofferenza.

Come esprimere il consenso: canali ufficiali

Esistono diversi modi riconosciuti per dichiarare la propria disponibilità alla donazione. La via più semplice e diffusa è quella dell’ufficio anagrafe durante il rilascio o il rinnovo della carta d’identità elettronica, dove si può manifestare il proprio consenso che confluisce nel Sistema Informativo Trapianti. In alternativa è possibile rivolgersi alle associazioni di settore, come AIDO, o compilare il cosiddetto tesserino blu sul sito del Ministero della Salute; va però ricordato che quest’ultima modalità e la dichiarazione olografa non confluiscono automaticamente nel sistema nazionale e devono essere mostrate al momento del bisogno.

Soluzioni pratiche e punti di riferimento

Per chi vive nel Biellese, l’ASL BI mette a disposizione sportelli dedicati presso la Struttura Semplice Dipartimentale Medicina Legale, in via Caraccio n. 26: apertura lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 11:00; informazioni telefoniche al numero 015 15159155 (lun/merc/ven 13:00-15:30, giovedì 09:00-12:30). Anche le sezioni locali di AIDO offrono supporto nella compilazione delle dichiarazioni e nell’informazione ai cittadini.

Iniziative locali e dati recenti

A Biella, per celebrare la Giornata, l’ASL BI e AIDO hanno organizzato l’iniziativa “L’albero del dono” dal 17 al 19 aprile 2026, con uno stand informativo al centro commerciale “Gli Orsi” (orari 9:00-13:00). L’iniziativa punta a coinvolgere le comunità linguistiche e culturali locali attraverso messaggi scritti in più lingue, simbolo della dimensione universale del gesto.

I numeri locali e regionali mostrano progressi: nel 2026 la Provincia di Biella ha registrato il 60,4% di cittadini che hanno dichiarato il consenso al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità, un dato superiore alla media piemontese (57,6%) e nazionale (58,7%). Negli ultimi cinque anni l’Ospedale di Biella ha registrato 18 donatori multiorgano e oltre 140 donatori di cornee; nel 2026 è inoltre partito un programma di donazione di epifisi femorale da donatore vivente che ha già portato a due donazioni negli ultimi due mesi dello scorso anno.

Quadro nazionale e appuntamenti in Umbria

A livello nazionale il 2026 ha visto un indice di donazione pari a 56,2 per milione di abitanti e oltre 4.200 trapianti da donatore cadavere. Rimangono però più di 8.200 persone in lista d’attesa, con il rene come esigenza principale (circa 6.100 richieste). In Umbria le celebrazioni del 19 aprile 2026 adottano lo slogan “Dai voce al tuo Sì” e comprendono eventi come l’illuminazione in rosso di strutture pubbliche a Foligno e punti informativi e incontri formativi in ospedali e scuole (Perugia, Terni, Foligno e altre iniziative locali tra il 16 e il 21 aprile).

La donazione rimane un atto di solidarietà che unisce aspetti clinici, etici e civici. Informarsi e scegliere oggi significa offrire una concreta possibilità di vita ad altre famiglie. Se hai domande, rivolgiti agli sportelli locali, alle associazioni come AIDO o consulta il sito del Ministero della Salute per conoscere tutte le modalità disponibili.