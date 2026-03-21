Novità Nuxe 2026: sieri, protezione solare e trattamenti anti-età

Nuxe amplia la propria offerta con una serie di prodotti pensati per rispondere a esigenze diverse di pelle e capelli. In farmacia e parafarmacia sono stati introdotti o annunciati articoli che vanno dai trattamenti illuminanti per il viso a soluzioni specifiche per il cuoio capelluto, fino a formule solari ad alta protezione. Questo aggiornamento evidenzia l’approccio del brand, che coniuga cosmetologia naturale e tecnologie mirate per fornire risultati percepibili dall’immediato.

La gamma comprende lanci avvenuti in momenti chiave del semestre: Nuxuriance Ultra ALFA [3R] è stata introdotta a gennaio 2026, la linea PRODIJIEUSE [HYALU] BOOST a febbraio 2026 e il siero per capelli HAIR PRODIGIEUX è atteso da aprile 2026. Accanto a questi, la famiglia Nuxe Sun si arricchisce di nuove referenze pensate per proteggere e valorizzare l’incarnato durante l’esposizione solare.

Viso: PRODIJIEUSE [HYALU] BOOST

La collezione PRODIJIEUSE [HYALU] BOOST, lanciata a febbraio 2026, propone trattamenti studiati per offrire un effetto immediato di luce e compattezza. La linea unisce sensorialità e performance per ottenere un incarnato più levigato e rimpolpato. Tra le referenze si trovano il concentrato illuminante, il siero illuminante anti-macchie, lo siero autoabbronzante, lo stick contorno occhi defaticante, il gel-crema illuminante, la crema illuminante rimpolpante e la maschera detox illuminante, offrendo così un protocollo completo per diversi momenti della routine.

Focus sui prodotti chiave

Il concentrato illuminante sfrutta un Duo Esperto Multi-Molecolare che contribuisce a rafforzare la barriera cutanea e a rimpolpare la pelle; la texture è arricchita da particelle perlate che donano un finish rosato e un immediato effetto glow. Lo stick contorno occhi associa acido ialuronico e caffeina: il primo per un’azione idratante e rimpolpante, la seconda per attenuare borse e segni di stanchezza, restituendo allo sguardo un aspetto più fresco e luminoso. Test clinici riportano miglioramenti percettibili nel tempo, con un’alta percentuale di utilizzatrici che ha notato pelle più levigata.

Capelli: siero HAIR PRODIGIEUX

La proposta per la cura della chioma si amplia con il siero HAIR PRODIGIEUX, il cui arrivo in gamma è previsto da aprile 2026. Formulato per agire sia sul cuoio capelluto sia sulle lunghezze, il prodotto è concepito come un Concentrato Idratante-Rimpolpante in grado di rivitalizzare la fibra capillare. L’applicazione regolare mira a restituire idratazione profonda, maggiore brillantezza e una struttura della fibra più corposa e resistente, con benefici progressivi visibili goccia dopo goccia.

Protezione solare e anti-età: Nuxe Sun e Nuxuriance Ultra ALFA [3R]

La gamma Nuxe Sun si arricchisce con tre referenze pensate per offrire protezione e comfort durante l’esposizione: un siero solare in stick SPF50, un prodotto Glow ad alta protezione SPF30 e una brume solare fresca SPF30. Queste formule combinano sistemi filtranti efficaci con complessi antiossidanti di origine naturale, come estratti di riso e rosmarino, più vitamina E per contrastare i radicali liberi e prevenire la comparsa di discromie legate all’esposizione.

Caratteristiche tecniche e benefici

Il siero solare in stick SPF50 impiega tre filtri per garantire una protezione molto alta contro UVA, UVB e luce blu; è studiato per tutte le carnagioni e aiuta anche a mantenere l’idratazione e a rafforzare la barriera cutanea. Il Glow SPF30 integra il sistema filtrante brevettato di Nuxe per un’azione anti-età a livello cellulare, mentre la brume SPF30 monofase assicura una distribuzione omogenea dei filtri anche su viso, corpo e cuoio capelluto, offrendo praticità e sicurezza d’uso durante i mesi di maggiore esposizione.

Nuxuriance Ultra ALFA [3R]: trattamento anti-macchie e anti-età

Introdotta a gennaio 2026, la Nuxuriance Ultra ALFA [3R] – Crema Anti-Macchie + Anti-Età SPF30 è pensata per affrontare contemporaneamente perdita di tono, rughe e discromie. Grazie alla tecnologia ALFA [3R] e all’uso di niacinamide, il trattamento mira a prevenire, correggere e proteggere: idrata, riduce visibilmente le macchie di origine solare o legate all’età e contrasta i segni dell’invecchiamento precoce. L’inclusione della protezione ad ampio spettro aiuta a contenere la comparsa di nuove discromie dovute a UVA, UVB e luce blu.