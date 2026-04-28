Nuovo colore di Jessica Alba a 45 anni: consigli per proteggere i capelli colorati

Jessica Alba ha celebrato i suoi 45 anni il 28 aprile 2026 con un cambio di look che valorizza il suo castano grazie a riflessi butter yellow e una nuance definita caffelatte. Questo tipo di evoluzione cromatica è perfetto per chi desidera un rinnovamento leggero ma luminoso, ma non basta solo scegliere la tinta giusta: mantenere la brillantezza e la salute della chioma richiede attenzioni specifiche, soprattutto quando si usa il calore degli strumenti di styling.

Molti inseriscono quotidianamente phon, piastre e arricciacapelli nella routine: strumenti che semplificano lo styling ma aumentano il rischio di danno termico. In questo articolo vedremo perché il calore può compromettere la fibra capillare e quali azioni concrete mettere in pratica per proteggere i capelli, in particolare se sono capelli colorati.

Perché il calore altera la struttura del capello

La fibra capillare è composta principalmente da cheratina e si suddivide in tre strati: cuticola, corteccia e midollo. La resistenza e la forma della cheratina dipendono da legami chimici chiamati ponti disolfuro, che diventano fragili sotto l’effetto del calore. Come ricordato dalla dottoressa Benedetta Basso, cosmetologa AIDECO, già oltre i 140°C la struttura proteica inizia a perdere stabilità, mentre temperature superiori ai 180°C su capelli asciutti possono provocare alterazioni difficilmente reversibili. Questo è il motivo per cui la gestione del calore non è solo una questione estetica, ma anche di salute del capello.

Segni e conseguenze del danno termico

Quando la fibra è stressata dal calore si osservano secchezza, perdita di elasticità e un aumento della fragilità che sfocia in doppie punte e rotture. A livello microscopico si ha la rottura dei ponti disolfuro e la degradazione delle proteine, che porta a una struttura disorganizzata. In casi estremi si può verificare il fenomeno noto come bubble hair, una condizione in cui bolle d’aria si formano nella corteccia: è la testimonianza di uno stress termico eccessivo e di danni spesso irreversibili.

Il termoprotettore: come funziona e a chi serve

Il termoprotettore non è una bacchetta magica, ma uno strumento essenziale per limitare il danno termico. Questi prodotti formano un sottilissimo film sulla superficie del capello che aiuta a distribuire il calore in modo più uniforme e ad evitare picchi localizzati. Molti formulati contengono proteine o amminoacidi per rinforzare la fibra, polimeri filmogeni per facilitare la dissipazione del calore e siliconi che sigillano la cuticola, riducendo la perdita di cheratina e migliorando la scorrevolezza delle ciocche.

Scegliere il prodotto giusto per i capelli colorati

I prodotti per la protezione termica si declinano in diverse texture: spray e sieri leggeri sono l’ideale per chi ha capelli fini, mentre creme e oli nutrienti funzionano meglio su capelli spessi, ricci o particolarmente danneggiati. Per chi ha capelli colorati è consigliabile optare per formule con filtro UV e ingredienti specifici che aiutino a preservare la pigmentazione. L’applicazione corretta prevede l’uso sia su capelli umidi, prima dell’asciugatura, sia su ciocche asciutte prima di utilizzare piastre o arricciacapelli.

Limitazioni e buone pratiche

È importante ricordare che la protezione termica riduce il rischio ma non annulla del tutto i danni: controllare la temperatura degli strumenti, non ripassare più volte la stessa ciocca e limitare i tempi di esposizione sono pratiche fondamentali. Preferire impostazioni più basse quando possibile, utilizzare il getto d’aria fredda per fissare lo styling e lasciare asciugare all’aria parte dell’umidità sono accorgimenti che, insieme al termoprotettore, allungano la vita della tinta e la salute della fibra.

Conclusione: colore brillante e capelli sani

Il nuovo look di Jessica Alba dimostra come una scelta di colore possa rinfrescare l’aspetto senza stravolgere lo stile. Tuttavia, per mantenere la luminosità del tono e la forza della chioma è necessario accompagnare il cambio colore con routine mirate: uso regolare di termoprotettore, attenzione alle temperature degli strumenti e trattamenti ristrutturanti periodici. Proteggere i capelli significa non solo conservare l’estetica del colore, ma anche preservarne nel tempo l’integrità e la salute.