L’origano non è solo sapore: è una vera alleata per il nostro organismo, dall’azione antiossidante a quella antivirale, con consigli d’uso facili.

L’origano (Origanum vulgare) è da secoli parte integrante della cucina mediterranea, ma la sua storia va ben oltre il semplice aroma. Le popolazioni tradizionali lo impiegavano come rimedio popolare per disturbi respiratori, digestivi e infettivi, facendo di questa piccola pianta una preziosa risorsa medicinale.

Negli ultimi decenni la ricerca scientifica ha iniziato a decifrare i meccanismi dietro le sue proprietà terapeutiche, confermando che l’origano è una delle erbe con il più alto valore ORAC, indicatore di capacità antiossidante. Questo profilo si traduce in una difesa efficace contro i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce delle cellule e di molte malattie croniche come l’aterosclerosi.

Proprietà antiossidanti dell’origano e protezione cellulare

L’olio essenziale ricavato dalle infiorescenze dell’origano è ricco di polifenoli, flavonoidi e acidi fenolici. Tra questi, il carvacrolo e il timolo rappresentano i principali responsabili della sua potenza. Il carvacrolo, che può costituire dal 40% all’80% del profilo fitochimico, possiede un’attività citoprotettiva capace di ridurre lo stress ossidativo a livello cellulare.

Carvacrolo e timolo: i protagonisti

Studi in vitro hanno mostrato che il carvacrolo neutralizza i radicali liberi più aggressivi, mentre il timolo potenzia l’effetto antiossidante sinergico. Questa combinazione rende l’origano particolarmente utile per contrastare la degenerazione delle cellule endoteliali e il danno al DNA, fattori chiave nell’insorgenza di patologie cardiovascolari.

Effetto antibatterico e potenziali applicazioni cliniche

L’olio essenziale di origano ha dimostrato una forte attività contro batteri patogeni come Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Le ricerche hanno evidenziato la capacità di queste molecole di compromettere l’integrità della membrana batterica, impedendo la proliferazione e favorendo la morte cellulare. Tale proprietà apre la porta a possibili impieghi come coadiuvante in terapie antibiotiche o come conservante naturale negli alimenti.

Azioni antivirali contro norovirus e herpes

Oltre all’attività antibatterica, il carvacrolo esercita un effetto antivirale dimostrato contro il norovirus, responsabile di gastroenteriti acute. In laboratorio, il composto ha disgregato il capside proteico del virus, annullandone l’infettività in poche ore. Un altro studio ha evidenziato che la combinazione carvacrolo-timolo inattiva più del 90% dei virioni di Herpes simplex tipo 1, limitando notevolmente l’estensione delle lesioni cutanee.

Beneficio antinfiammatorio e sollievo per l’intestino irritabile

Il carvacrolo sopprime la produzione di citochine pro-infiammatorie quali TNF-α e IL-6, oltre a inibire l’enzima COX-2. Grazie a questi effetti, l’olio essenziale di origano riduce i sintomi della Sindrome dell’Intestino Irritabile (IBS), attenuando crampi, meteorismo e la crescita eccessiva di batteri nel tenue (SIBO). L’intervento sull’equilibrio del microbiota intestinale contribuisce a migliorare la digestione e il comfort gastrointestinale.

Come integrare l’origano nella dieta quotidiana

Utilizzare l’origano come spezia è sicuro e semplice. Per un apporto costante di principi attivi, si può aggiungere un pizzico di foglie essiccate a:

Insalate di pomodori, cetrioli o verdure grigliate, per esaltare il gusto senza eccessivo sale;

Stufati, spezzatini, brasati di carne o pesce, a fine cottura, con un filo di olio extravergine d’oliva e limone;

Zuppe di legumi (lenticchie, ceci), favorendo la digestione e riducendo la formazione di gas;

Infusi: una cucchiaino di foglie essiccate in acqua bollente per 10 minuti, ottimo come tisana digestiva e decongestionante delle vie aeree.

È fondamentale ricordare che l’olio essenziale puro è altamente concentrato: non deve essere assunto direttamente, ma sempre diluito in un olio vettore o miele e utilizzato solo sotto consiglio professionale. Inoltre, l’uso è sconsigliato in gravidanza, allattamento e nei bambini sotto i 6 anni, nonché in soggetti allergici alle piante della famiglia Lamiaceae.