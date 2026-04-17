Odaka yoga sulla spiaggia di Lignano: pratica, orari e eventi

Praticare yoga in riva al mare significa lasciare che il respiro si sincronizzi col movimento dell’acqua: la lezione proposta unisce questa sensazione a una disciplina moderna, l’Odaka Yoga, che privilegia il flow continuo e la transizione fluida tra le posizioni. Sulla spiaggia del Faro Rosso si crea un ambiente ideale per rigenerare corpo e mente, dove il paesaggio naturale diventa parte integrante dell’esperienza.

La proposta è condotta dall’istruttrice certificata Margherita Baldo (Istruttrice 250 RYT) e privilegia movimenti ispirati al mare e alla filosofia del guerriero: una pratica che potenzia equilibrio, resistenza e capacità di adattamento mantenendo però un approccio dolce e accessibile. Lavorerai su forza e flessibilità attraverso sequenze dinamiche che non interrompono mai il flusso dell’energia.

Cos’è l’Odaka Yoga e perché sceglierla

L’Odaka Yoga è uno stile contemporaneo che fonde elementi del yoga tradizionale, delle arti marziali e dei principi di biomeccanica, ponendo l’accento sulla continuità del movimento e sulla capacità di adattarsi come l’acqua. In questa pratica il passaggio tra una posizione e l’altra diventa parte integrante dell’esecuzione: il movimento è un unico, fluido arco che migliora la coordinazione, la stabilità del core e la consapevolezza corporea. Il concetto di guerriero della pace racchiude l’idea di forza interiore abbinata a calma e presenza.

Principi e benefici

I principi chiave includono l’attenzione alle catene muscolari, la gestione del respiro e la fluidità delle transizioni. Lavorando con sequenze continue si ottengono benefici pratici come maggiore flessibilità, tono muscolare, equilibrio e controllo posturale, mentre a livello mentale si favorisce rilassamento e concentrazione. La componente marittima dell’ambiente aiuta a radicare la pratica, rendendola più rigenerante rispetto a una lezione in ambiente chiuso.

Dettagli pratici: luogo, orari e costo

Le lezioni si svolgono presso Somewheretours (Via Lungomare Marin, 1), nei pressi del Faro Rosso a Lignano Sabbiadoro, un punto particolarmente suggestivo e facilmente raggiungibile. La struttura e il contesto naturale completano l’esperienza: il suono delle onde e l’ampiezza della spiaggia favoriscono una maggiore connessione con il respiro e il movimento.

Calendario ufficiale delle lezioni: dal 3 maggio al 7 giugno: ore 09:00 – 10:00. dall’11 giugno ore 19:40 – 20:40. dal 1 luglio: ore 07:00 – 08:00. Per mantenere qualità e comfort, la partecipazione è su prenotazione e i posti sono limitati; il contributo richiesto è di 15€ a persona per lezione.

Prenotazioni e cosa portare

Per riservare il tuo spazio contatta direttamente l’istruttrice: Margherita Baldo telefono/WhatsApp: +39 348 0952202. La prenotazione è obbligatoria per consentire una corretta gestione dei partecipanti. Si consiglia di portare il proprio tappetino, un asciugamano e una bottiglia d’acqua; in caso di vento o condizioni particolari l’organizzazione fornirà indicazioni tempestive agli iscritti.

Eventi speciali e percorsi correlati

Oltre alle lezioni regolari in spiaggia, vengono proposti format esperienziali che ampliano l’offerta per chi cerca pratiche alternative: Zen Warrior, SUP Yoga, Yoga in Casone nella Riserva del Fiume Stella e sessioni integrate con sound bath. Questi eventi puntano a esplorare aspetti diversi del benessere, unendo movimento, equilibrio e suono in contesti naturali differenti.

Programmi e iscrizioni

I costi e le date degli eventi speciali possono variare settimanalmente: per avere il calendario aggiornato e il programma dettagliato è consigliato scrivere o chiamare direttamente Margherita Baldo. Alcuni format come lo Zen Warrior sono pensati per essere svolti completamente in piedi e combinano l’armonia del movimento con la filosofia delle arti marziali, mentre il SUP Yoga offre una sfida ludica ed equilibrante sullo specchio d’acqua.

Un invito alla pratica

Che tu sia curioso o praticante esperto, le proposte mirano a offrire uno spazio sicuro e stimolante per migliorare la propria pratica e vivere momenti di connessione autentica con la natura. La formula della spiaggia al mattino o alla sera valorizza la stagionalità e il ritmo della giornata, trasformando ogni lezione in un’occasione per rinforzare corpo e mente con il supporto di un’insegnante qualificata.