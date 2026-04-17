Calendario dei ritiri 2026 all’Istituto Lama Tzong Khapa: Nyung-ne, meditazione e studi

Tra aprile e luglio 2026 l’Istituto Lama Tzong Khapa propone un ventaglio di ritiri residenziali pensati per praticanti con diversi livelli di esperienza: dai corsi introduttivi alle pratiche avanzate e alle prove di verifica per chi ha seguito i moduli del programma residenziale. Questo calendario include sia ritiri dedicati alla pratica formale — come il Nyung-ne e i cicli di meditazione — sia incontri rivolti alla preparazione e valutazione didattica. Le offerte spaziano dalle giornate di silenzio intenzionale alle sessioni in cui corpo, respiro e attenzione vengono valorizzati attraverso lo yoga e la mindfulness.

Pratiche di verifica e percorsi per chi ha seguito i moduli

Gli incontri di revisione e verifica sono riservati a chi ha completato i moduli previsti dal programma: in particolare il ritiro dedicato al Modulo 4 si svolge dal 16 al 19 aprile, mentre il ritiro collegato al Modulo 5 è programmato dal 16 al 19 luglio. Questi appuntamenti combinano sessioni di ripasso teorico, meditazione guidata e una prova pratica di valutazione; il primo incontro inizia alle 18:00 del primo giorno, con check-in e registrazione dei partecipanti. Le informazioni dettagliate sul calendario e le modalità di iscrizione sono disponibili nella pagina di approfondimento al programma residenziale e per chiarimenti è possibile contattare [email protected].

Organizzazione e orari

Per chi partecipa ai moduli di verifica è importante considerare gli orari indicati: la struttura prevede momenti di pratica collettiva, sessioni serali di introduzione e presentazione del gruppo, e spazi dedicati alle domande. Il formato mira a creare un ambiente compatto e favorevole alla concentrazione, favorendo sia la verifica delle competenze acquisite sia la profondità della pratica meditativa. Anche se si teme di arrivare in ritardo per la prima sessione, è consigliabile completare il check-in per poter partecipare alle attività successive.

Nyung-ne: ritiro di purificazione

Il Nyung-ne è proposto in due finestre temporali: dal 10 al 13 maggio e dal 14 al 17 giugno. Si tratta di una pratica di purificazione appartenente alla classe del kyra tantra e dedicata a Chenrezig, il Buddha della compassione. Il ritiro si articola su tre giorni durante i quali si alternano meditazioni, prostrazioni e momenti di digiuno; il secondo giorno prevede infatti un digiuno completo. Nei primi due giorni i partecipanti assumono gli otto precetti Mahayana, che costituiscono il cuore etico della pratica, e il primo giorno si osserva un solo pasto vegetariano consumato prima di mezzogiorno.

Prassi e significato

Oltre agli esercizi devozionali, il Nyung-ne offre l’opportunità di lavorare sulla trasformazione degli schemi mentali attraverso la pratica intensa e ripetuta. L’elemento del digiuno e delle prostrazioni non è solo fisico: è integrato in una cornice simbolica che favorisce la rigenerazione interiore e la purificazione delle intenzioni. La struttura del ritiro è pensata per essere accessibile a chi abbia una buona predisposizione alla disciplina ritiriale e al lavoro collettivo.

Meditazione, consapevolezza e formazione

Tra le proposte didattiche troviamo il ciclo intitolato Educazione del Pensiero e Igiene Emotiva, composto da cinque ritiri nel corso del 2026 che si basano sui testi della tradizione Madhyamaka, in particolare sulle opere di Nāgārjuna e sul commentario di Candrakīrti. Questo percorso riflette l’idea che la formazione intellettuale debba andare di pari passo con l’educazione emotiva, come spesso ricordato da Sua Santità il Dalai Lama; l’obiettivo è creare una progressione equilibrata di studio e meditazione per sviluppare una mente più lucida e resiliente.

Altri ritiri estivi e pratiche di consapevolezza

Il ritiro dal 29 maggio al 2 giugno è pensato come momento conclusivo di interiorizzazione, rivolto a chi ha partecipato ad almeno due moduli o ha esperienza pregressa in ritiri buddhisti. I primi incontri serali (20:30–22:00) sono dedicati all’introduzione e alla motivazione, mentre le giornate successive includono pratiche rituali mattutine, sessioni di riflessione e meditazioni su temi come le cause della sofferenza. Dal 11 al 14 giugno si terrà un ritiro focalizzato sui primi quattro delle trentasette pratiche in armonia con il risveglio, cioè i quattro piazzamenti ravvicinati della consapevolezza, con mantenimento del nobile silenzio a eccezione dei momenti di domande e risposte. Il weekend 12–14 giugno propone invece un Corso introduttivo basato sulle Quattro Nobili Verità, ideale per chi cerca una panoramica sul Buddhismo tibetano. Infine, il ritiro ‘Esser-ci’ del 19–21 giugno unisce yoga, mindfulness e tecniche respiratorie, con pratiche sia in sala che all’aperto per favorire il contatto con il paesaggio naturale.