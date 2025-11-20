Polimeni (Sapienza): “4mila partecipanti al primo appello del semestre aperto a Medicina”

(Adnkronos) – "Le prove del primo appello del semestre aperto, a cui hanno partecipato circa 4mila studenti e studentesse della Sapienza, si sono concluse. In questi mesi il nostro impegno è stato quello di garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti un’esperienza didattica seria, strutturata e realmente formativa, con lezioni, esercitazioni e un supporto continuo che li mettesse nelle condizioni di affrontare le prove con competenza, serenità e consapevolezza". Così la rettrice dell'Università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni. "Desidero rivolgere un ringraziamento sentito alle docenti e ai docenti e al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che componenti delle commissioni d’esame, che hanno assicurato il pieno svolgimento delle prove. Un ringraziamento altrettanto importante – ha aggiunto la rettrice – va a tutte le persone, docenti, personale tecnico-amministrativo, Uffici e strutture, studentesse e studenti borsisti, che in questi mesi hanno lavorato con dedizione per rendere possibile d’efficace l’attuazione di quanto indicato dalla riforma, e soprattutto per garantire la migliore qualità del percorso formativo offerto dal nostro Ateneo". "Rivolgo un in bocca al lupo a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi impegnati nella prova di oggi, e a quanti la sosterranno il prossimo 10 dicembre", ha concluso.

