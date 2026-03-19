Perché la dieta mediterranea protegge le ossa anche con riduzione calorica

Il controllo del peso rimane importante anche in età avanzata per prevenire problemi cardiometabolici, ma non tutte le strategie per ridurre le calorie hanno lo stesso impatto sulla struttura scheletrica. Una revisione sistematica guidata dall’Università di Chester e pubblicata su Nutrients ha confrontato gli effetti delle principali abitudini alimentari sulla salute delle ossa, concentrandosi su rischio di fratture, densità minerale ossea e parametri del metabolismo osseo.

Lo studio, coordinato dal ricercatore Ioannis Kanakis, nasce dall’esigenza di valutare in modo comparativo i modelli dietetici piuttosto che studiarli singolarmente: l’obiettivo era capire quali regimi offrono una protezione reale alla componente scheletrica, soprattutto quando l’obiettivo è la perdita di peso senza compromettere la qualità dell’osso.

Cosa è emerso dalla revisione

Analizzando dati provenienti da numerosi studi su adulti, gli autori hanno confrontato la dieta mediterranea, la restrizione calorica, i regimi iperproteici, le diete a basso contenuto di carboidrati e le diete chetogeniche. Il risultato principale indica che l’adesione alla dieta mediterranea è l’unica associata a una riduzione significativa del rischio di fratture, in particolare di anca e di fratture totali, e ciò indipendentemente dall’apporto calorico complessivo. Parallelamente, nessun modello ha mostrato un effetto marcato sulla sola misura della densità minerale ossea, mentre la restrizione calorica è risultata collegata a un aumento dei marcatori di riassorbimento osseo.

Effetti delle diverse diete

Le diete ad alto contenuto proteico e quelle a basso consumo di carboidrati hanno prodotto risultati eterogenei: in alcuni studi gli effetti sono risultati neutri, in altri contrastanti. Al contrario, la pratica di limitare fortemente le calorie sembra favorire processi di degradazione ossea misurabili tramite biomarcatori, probabilmente perché la perdita di massa riduce la sollecitazione meccanica sull’osso e altera i meccanismi di rimodellamento. Gli autori sottolineano che questi effetti non devono essere interpretati come un invito a evitare la perdita di peso, ma come un richiamo a scegliere approcci che salvaguardino la massa e la qualità ossea.

Perché la dieta mediterranea è protettiva

Secondo gli autori, il vantaggio della dieta mediterranea risiede nella combinazione di nutrienti e composti bioattivi presenti nei suoi alimenti tipici. Un consumo regolare di verdure a foglia, legumi, frutta secca e olio extravergine d’oliva garantisce apporto costante di calcio, magnesio e vitamina K, elementi fondamentali per la mineralizzazione della matrice ossea. Inoltre, i polifenoli vegetali esercitano un’azione antinfiammatoria e antiossidante che può proteggere le cellule ossee dallo stress ossidativo, contribuendo in modo sinergico al mantenimento della salute scheletrica.

Componenti chiave e sinergie

Non si tratta di singoli nutrienti isolati, ma della loro sinergia all’interno di un pattern alimentare. Per esempio, le verdure a foglia forniscono vitamina K, la frutta secca apporta magnesio e acidi grassi utili, mentre l’olio extravergine contribuisce con composti fenolici. Questo insieme favorisce un ambiente metabolico meno infiammatorio e più favorevole alla conservazione della massa ossea rispetto a diete che escludono gruppi alimentari o riducono drasticamente l’energia.

Meccanismi biologici e consigli pratici

I ricercatori ricordano che i trattamenti farmacologici rimangono centrali nella gestione delle patologie del sistema muscoloscheletrico, ma che le modifiche dello stile di vita, in particolare la alimentazione, sono leve modificabili che meritano attenzione. Dal punto di vista meccanico, la perdita di peso riduce il carico sull’osso e può attenuare lo stimolo al mantenimento della massa; dal punto di vista nutrizionale, restrizioni che impoveriscono l’apporto di calcio o alterano la disponibilità di vitamina D possono incrementare il riassorbimento osseo. Per questo motivo gli esperti suggeriscono di privilegiare pattern basati su alimenti integrali, ricchi di minerali e composti antiossidanti, piuttosto che diete severe e monotone.

Conclusione

In sintesi, la revisione condotta dall’Università di Chester supporta l’idea che la dieta mediterranea rappresenti un’opzione equilibrata per chi cerca di perdere peso senza compromettere la salute scheletrica: offre nutrienti essenziali e composti protettivi che insieme riducono il rischio di fratture. Al contrario, programmi alimentari molto restrittivi possono aumentare i segni di degradazione ossea. La scelta migliore rimane quella personalizzata, discussa con professionisti della salute e integrata, se necessario, con terapie farmacologiche mirate.