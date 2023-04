La dieta di Nadia Rinaldi: come è riuscita a perdere 75kg?

Nadia Rinaldi, attrice romana e spesso ospite dei programmi di Mediaset come opinionista, ha raccontato più volte come ha fatto a perdere ben 75 kg. Ecco la dieta che ha seguito Nadia Rinaldi.

La dieta di Nadia Rinaldi: come ha perso 75kg

L’attrice romana prima di iniziare a seguire una dieta per dimagrire, pesava più di 140 chili ma oggi la sua forma fisica è ben diversa. La showgirl, infatti, appare totalmente cambiata. Il segreto è l’intervento chirurgico allo stomaco e una dieta ferrea.

Il processo di dimagrimento della Rinaldi è stato piuttosto lungo. Infatti l’intervento chirurgico al quale si è sottoposta l’attrice romana, risale a più di dieci anni fa.

Si tratta di un’operazione con la quale le è stato introdotto un by-pass gastrico nello stomaco, ovvero un apparecchio che permette di ridurre l’appetito e diminuisce l’assorbimento dei grassi.

In seguito all’intervento, Nadia Rinaldi ha dovuto ovviamente seguire una dieta equilibrata e anche rigida, di mantenimento del peso. Il suo regime alimentare prevede niente bevande gassate, alcol o cibi piccanti. Moderare i carboidrati: la pasta è concessa una sola volta a settimana. Banditi dolci e grassi. Sì a frutta, verdure, carni bianche.

A seguirla in questo lungo percorso di dimagrimento è stato il dott. Lorenzetti, ospite del salotto di Barbara D’Urso. “Quello che natura crea, Lorenzetti conserva. E anche bene. Prima però che il chirurgo si occupasse di me, ci sono stati anche anni di sacrifici, perché i chili si perdono con i sacrifici e non con diete volanti. Ora seguo una dieta di mantenimento: dopo l’intervento di bypass gastrico certi alimenti non li posso più mangiare”, ha confessato la Rinaldi.

Nadia Rinaldi e il dimagrimento con lo sport

“È un regalo che ho fatto a me stessa per guadagnare in salute e benessere. E l’ho fatto per i miei figli, Riccardo e Francesca Romana: proteggendo me stessa penso anche al loro futuro. Dopo l’intervento e un regime alimentare sano, mi tengo in forma con il movimento e senza mangiare cibi che fanno ingrassare. Sono serena” ha spiegato l’attrice romana che ha perso 75 kg.

Accanto alla dieta da seguire ancora, non manca lo sport. “Mi tengo in forma con il movimento anche se non ho mai amato allenarmi e andare in palestra”, ha raccontato l’attrice che è “costretta” anche a fare jogging per mantenere la forma.