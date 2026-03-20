Rafforzare la presa in carico del diabete sul territorio

Il diabete evidenzia la necessità di rendere più solida la capacità del sistema sanitario nel fornire prevenzione, presa in carico e continuità assistenziale vicina ai cittadini. A parole diverse: serve che la programmazione si traduca in servizi concreti sui territori, dove si incontrano i bisogni reali delle persone. Durante gli Stati Generali sul Diabete 2026, esperti e rappresentanti istituzionali hanno ribadito che il rafforzamento delle reti locali è centrale per garantire risposte omogenee e tempestive.

Nella discussione è emersa l’importanza di un approccio integrato che metta in relazione prevenzione, innovazione digitale e governance. Secondo rappresentanti come Giuseppe Quintavalle, presidente di Fiaso, le aziende sanitarie e ospedaliere sono il luogo dove la strategia diventa organizzazione: è lì che si costruiscono i percorsi assistenziali necessari per accompagnare la persona lungo tutto il percorso di cura.

Perché serve una rete territoriale solida

Una rete territoriale efficiente permette di intercettare precocemente il bisogno e di ridurre le disuguaglianze regionali. L’obiettivo è mettere in campo modelli che favoriscano la prossimità, la continuità ospedale–territorio e l’accesso equo alle cure. In questo contesto, i Percorsi Preventivi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PPDTAs) assumono un ruolo strategico: fungono da schemi operativi per organizzare visite, esami e interventi in modo coordinato tra i diversi attori sanitari.

Il ruolo delle aziende sanitarie

Le aziende sanitarie traducono le linee politiche in servizi concreti: dall’integrazione tra medicina generale, pediatria e specialisti fino alla gestione delle liste d’attesa e delle reti cliniche. Per essere efficaci, questi nodi devono lavorare con criteri di appropriatezza e multidisciplinarietà, assicurando che il paziente trovi percorsi chiari e continui, con strumenti di monitoraggio e valutazione degli esiti che permettano aggiustamenti tempestivi delle pratiche assistenziali.

Prevenzione, stili di vita e politiche pubbliche

La prevenzione è la chiave per ridurre l’incidenza del diabete e delle sue complicanze. Intervenire fin dall’infanzia su alimentazione e movimento, promuovere stili di vita attivi e contrastare la sedentarietà sono azioni che richiedono alleanze tra famiglie, scuola, servizi sanitari e comunità. I dati mostrano come obesità e inattività siano tra i principali fattori di rischio, per questo politiche mirate e leggi specifiche giocano un ruolo decisivo nel creare un ambiente favorevole alla salute.

Interventi normativi e programmi mirati

Esempi di iniziative legislative e programmi nazionali contribuiscono a definire strumenti di prevenzione e presa in carico. La recente normativa che riconosce l’obesità come patologia e altri provvedimenti collegati puntano a inserire interventi preventivi e terapeutici nei percorsi del Servizio sanitario nazionale, valorizzando anche l’esercizio fisico come presidio di salute. Il lavoro legislativo e politico sostiene così la costruzione di percorsi preventivi dedicati a giovani e adulti a rischio.

Digitale, telemedicina e innovazione

La digitalizzazione è uno degli elementi che può trasformare la gestione del diabete: dal Fascicolo Sanitario Elettronico alla telemedicina, fino all’uso dell’intelligenza artificiale per il supporto decisionale. Questi strumenti migliorano la continuità assistenziale, soprattutto nelle aree più fragili, consentendo monitoraggi a distanza, riduzione degli spostamenti e un migliore scambio di informazioni tra professionisti.

PNRR, interoperabilità e accesso

Le risorse del PNRR possono accompagnare la modernizzazione se orientate a potenziare l’interoperabilità dei dati e la rete dei servizi territoriali. Garantire che sistemi diversi comunichino tra loro è fondamentale per evitare dispersione di informazioni e per permettere valutazioni clinico-organizzative basate sugli esiti reali. In questo quadro, l’anamnesi familiare e il monitoraggio dei fattori ereditari risultano strumenti essenziali per identificare profili di rischio e intervenire prima.

Conclusioni: appropriatezza come bussola

Al centro resta il principio di appropriatezza: agire con misure proporzionate ai bisogni permette di rendere il Servizio sanitario nazionale più vicino, equo e capace di rispondere ai nuovi bisogni di salute. Integrare prevenzione, percorsi assistenziali strutturati, innovazione digitale e governance territoriale è la strada indicata dagli Stati Generali sul Diabete per costruire una strategia nazionale sostenibile e centrata sulla persona.