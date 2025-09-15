regione lazio si illumina di verde per la giornata regionale celiachia 2
Condividi su Facebook

Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia

(Adnkronos) – Questa sera, a partire dalle 20, per celebrare la Giornata regionale della celiachia il palazzo della sede della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212 a Roma, si illuminerà di verde. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Acea – si legge in una nota – ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere la conoscenza della malattia celiaca e la sua variante dermatite erpetiforme. La Giornata regionale della celiachia nel Lazio è stata istituita dalla legge regionale n. 7 del 26 giugno 2025. —[email protected] (Web Info)

Scritto da Adnkronos

Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura

Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano