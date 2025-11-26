Rete Ospedaliera Bollino Rosa: Innovazioni e Futuro della Medicina di Genere

Il 27 novembre rappresenterà una data significativa per la salute femminile in Italia. In questa occasione, presso il Ministero della Salute, si svolgerà la presentazione ufficiale della nuova rete di ospedali Bollino Rosa. L’evento rientra in un’iniziativa più ampia per la promozione della medicina di genere, volta a garantire un’assistenza sanitaria equa e specifica per le donne.

Il progetto Bollino Rosa

Dal 2007, la Fondazione Onda ETS ha avviato il progetto Bollino Rosa, un riconoscimento conferito agli ospedali italiani che si distinguono per l’offerta di servizi di prevenzione e assistenza dedicati alla salute femminile. Questi ospedali non solo affrontano problematiche specifiche per le donne, ma si dedicano anche a patologie che interessano entrambi i sessi, sviluppando percorsi di cura mirati.

Servizi offerti

La rete degli ospedali Bollino Rosa è caratterizzata da una vasta gamma di servizi sanitari, che includono screening per malattie tipicamente femminili e programmi di educazione alla salute. Questi ospedali si impegnano a sviluppare approcci personalizzati che tengono conto delle differenze biologiche e sociali tra uomini e donne, al fine di migliorare l’efficacia dei trattamenti.

Iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In parallelo alla presentazione del network, si svolgeranno diverse iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si commemora il 25 novembre. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania sarà protagonista di una serie di eventi mirati a sensibilizzare l’opinione pubblica e a fornire supporto alle donne vittime di violenza.

Attività e supporto alle vittime

Nel periodo dal 21 al 27 novembre, il Policlinico offrirà servizi gratuiti alle donne che hanno subito maltrattamenti. Le iniziative comprenderanno colloqui di orientamento, distribuzione di materiale informativo e consulenze sia telefoniche che online. L’obiettivo principale è fornire alle donne un accesso sicuro a risorse e supporto, incoraggiandole a rompere il silenzio e a cercare aiuto.

Illuminazione e sensibilizzazione

Il 25 novembre, per sottolineare l’impegno nella lotta contro la violenza sulle donne, le facciate degli edifici ospedalieri si illumineranno di rosso, colore simbolo di questa battaglia. Inoltre, verranno allestiti infopoint per fornire informazioni utili e sensibilizzare la popolazione su questo importante tema.

Collaborazioni e progetti futuri

Le attività del Policlinico sono realizzate in collaborazione con la Fondazione Onda ETS e l’associazione Thamaia Onlus. Queste sinergie si rivelano fondamentali per garantire una risposta efficace e tempestiva alle esigenze delle donne in difficoltà. L’obiettivo è continuare a lavorare insieme per sviluppare un sistema di servizi sempre più integrato e accessibile.

L’evento del 27 novembre rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui la salute femminile sarà sempre più al centro delle politiche sanitarie italiane. La rete degli ospedali Bollino Rosa e le iniziative per contrastare la violenza sulle donne sono segnali di un cambiamento necessario e atteso nella società.