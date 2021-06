Gli antidolorifici naturali utili contro il dolore alle ossa sono davvero numerosi. Scopriamo quali sono i tre più efficaci per ritrovare il benessere.

Il pompelmo è un frutto ricco di benefici per la pelle. Impariamo a conoscere quali sono tutti i motivi per cui è bene utilizzarlo.

Conosciutissimo da tutti per insaporire i nostri piatti, il basilico è fenomenale anche per fare sogni d’oro.

Tra le piante officinali utilizzate per preparare tisane, vi sono la camomilla, la lavanda, lo zenzero e la salvia.

Le proprietà cosmetiche dell’olio di cotone sono davvero molte. Si tratta infatti di un prodotto naturale molto utile sia per la pelle che per i capelli.

La tisana alla lavanda non aiuta solo in caso di insonnia, ma è utile anche per prevenire i malanni di stagione e ridurre i gonfiori