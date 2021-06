In Italia circa il 5% della popolazione soffre di daltonismo. Le persone che nel nostro Paese hanno difficoltà a percepire i colori sono quindi quasi 3,2 milioni. Di recente sono stati realizzati occhiali per daltonici in grado di correggere la percezione rosso-verde che tra tutte è la problematica più diffusa.

Occhiali per daltonici: un’innovazione che permette di percepire i colori

Gli occhiali per daltonici sono in grado di aiutare le persone daltoniche a percepire per la prima volta i colori. Le lenti di questi speciali occhiali sono infatti capaci di permettere al cervello la percezione di colori rosso-verdi che fino a quel momento non venivano correttamente distinti.

Le lenti per daltonici non funzionano per tutti nello stesso modo.

Coloro che soffrono di un daltonismo debole infatti non notano un grande beneficio e anche chi non vede completamente i colori non avrà dei risultati utilizzando questi occhiali. Le persone invece che soffrono di una scarsa sensibilità nella percezione del rosso e del verde noteranno degli enormi benefici.

Occhiali per daltonici Colordrop

Gli occhiali per daltonici Colordrop sono certamente tra i migliori per via della tecnologia innovativa con cui sono realizzati.

Per confezionare questo prodotto infatti numerosi ricercatori hanno lavorato a lungo fino ad ottenere occhiali in grado di migliorare la percezione del colore in modo significativo per coloro che soffrono di disturbi della percezione rosso-verde.

Questi occhiali sono realizzati con vari strati di rivestimento che consentono di filtrare la luce e i colori in modo innovativo. I laboratori dell’azienda lavorano costantemente per ottimizzare le lenti e renderle sempre più benefiche per chi le utilizza.

Il 95% delle persone daltoniche che hanno provato gli occhiali Colordrop hanno riscontrato una correzione della visione dei colori. Di conseguenza si comprende come questi occhiali siano in grado di soddisfare i bisogni di un gran numero di persone migliorando la loro qualità di vita in modo importante.

Nella realizzazione dei suoi occhiali per daltonici, Colorplast ha posto anche grande attenzione all’estetica. L’azienda infatti propone diversi modelli di occhiali, tutti con un design moderno e davvero accattivante. Chiunque soffra di daltonismo può quindi trovare un modello che si adatti perfettamente alle caratteristiche del proprio viso.

Come funzionano gli occhiali per daltonici Colordrop

Gli occhiali per daltonici Colordrop sono realizzati utilizzando una speciale tecnologia in grado di filtrare la luce in maniera specifica. Questo permette di ridurre le comuni forme di daltonismo che causano problemi a vedere i colori rosso-verdi.

La tecnologia di questi occhiali si basa su dei principi simili a quelli degli occhiali da sole, infatti essi filtrano la luce di una certa lunghezza d’onda consentendo in tal modo la percezione di colori che prima non venivano distinti correttamente. Nello specifico, la tecnologia delle lenti Colordrop è in grado di filtrare una tonalità dirompente, ossia una lunghezza d’onda speciale.

Questo prodotto è in grado di “ingannare” il cervello aiutando a separare i colori otticamente. Una volta che il cervello sarà allenato a identificare i segnali luminosi che vengono filtrati dai vari colori, questo sarà capace di distinguere correttamente i colori anche quando non si indossano le lenti correttive. Per allenare il cervello adeguatamente è fondamentale utilizzare gli occhiali con costanza per almeno 4 mesi consecutivi.