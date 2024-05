Sanità, Capellacci: “Cardiologi ospedalieri in prima linea, ogni giorno risorsa per Ssn”

(Adnkronos) – "I cardiologi ospedalieri ogni giorno in prima linea rappresentano una importante risorsa per il Servizio sanitario nazionale. Vi giunga un ringraziamento per l'opera che viene svolta quotidianamente dai vostri oltre 6.000 iscritti. Grazie alla vostra associazione, presidio della cultura cardiologica, promotrice di formazione e ricerca, che offre alla nostra comunità nazionale quelle energie scientifiche, professionali e soprattutto umane di cui abbiamo tutti molto bisogno". Così il presidente della Commissione Affari sociali e Salute, Ugo Cappellacci (Forza Italia) in un videomessaggio inviato al presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri Fabrizio Oliva, in occasione del 55esimo Congresso nazionale Anmco, a Rimini da oggi fino al 18 maggio. "La sfida per un pieno e effettivo diritto alla salute – ha poi concluso Cappellacci – non appartiene a una fazione politica piuttosto che a un'altra, a una generazione o a una categoria. E' la grande sfida collettiva a cui tutti noi siamo chiamati e che sono certo anche da questa giornata riceverà un nuovo determinante slancio e contributo". —[email protected] (Web Info)