Sanità, con i ‘biscotti solidali’ Barilla al fianco di Medici senza frontiere

(Adnkronos) – Barilla sarà al fianco di Medici senza frontiere per la raccolta fondi 'Biscotti senza frontiere'. Venti regioni, 92 città, più di 150 piazze italiane e 60mila tubi di biscotti Grancereale da 250 grammi e 230 grammi donati da Barilla verranno distribuiti da 2mila volontari dell’associazione il 18 e il 19 ottobre. L’intero ricavato sarà devoluto per sostenere il Fondo Emergenze e i progetti umanitari di Medici senza frontiere. Protagoniste dell’operazione – riporta una nota – saranno le biscottiere di latta Msf in edizione limitata che contengono una confezione di Grancereale. A fronte di una donazione minima di 15 euro, sarà possibile ricevere questo oggetto speciale, disponibile in 3 colori, ognuno abbinato ad un gusto di biscotti Grancereale all’interno (classico, cioccolato e frutta). La latta con i 'biscotti solidali' raffigura l’arrivo di aiuti umanitari via aerea e via terra in un campo tenda e sarà disponibile anche online sulla 'Bottega solidale' di Medici senza frontiere per poterla ricevere direttamente a casa o per fare una dolce sorpresa a distanza che unisce all’originalità e al gusto anche un significato più profondo. "Da sempre Grancereale promuove la gioia e l’emozione della natura. Con questo dono a Msf, la qualità e il gusto dei biscotti Grancereale si arricchisce del valore della solidarietà: ogni donazione degli aderenti all’iniziativa sostiene i progetti dell’organizzazione e porta cure a chi ne ha più bisogno" ha dichiarato Andrea Capano, Brand Manager Grancereale. Da 50 anni Msf interviene in tutte le emergenze umanitarie con rapidità ed efficacia operando in contesti molto diversi: luoghi segnati da guerre, epidemie, catastrofi naturali, ma anche aree dove si verificano crisi malnutrizionali acute oppure dove l’accesso alle cure è assente o limitato. Con oltre 70 Paesi d’intervento, 65mila operatori sul campo e 12 milioni di visite mediche all’anno – conclude la nota – Msf si occupa di numerose attività mediche quali gestione di ospedali, cliniche e centri nutrizionali, chirurgia di guerra e routinaria, lotta alle epidemie e supporto psicologico per le vittime di traumi e guerre. Per trovare l’elenco delle piazze: https://biscottisenzafrontiere.it/

