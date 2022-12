La dieta di Renée Zellweger: gli accorgimenti dell’attrice

Renée Zellweger, da quando ha perso kg dopo il film in cui interpretava Bridget Jones, è sempre in perfetta forma. Ecco svelata la dieta dell’attrice conosciuta al grande pubblico come la buffa e impacciata Bridget Jones.

La dieta di Renée Zellweger: come si mantiene in forma

L’attrice cinquantaduenne, a giudicare dall’aspetto esteriore, non ha nulla da invidiare alle sue colleghe ventenni. I tempi in cui interpretava la formosa Bridget Jones, per cui ha dovuto ingrassare di ben 11 chili, sono un lontano ricordo.

Renée Zellweger, di origini svizzere, ha sposato uno stile di vita super salutista. Oltre all’allenamento fisico costante, il suo rigoroso regime alimentare proteico da 1200 calorie al giorno è basato sui principi della dieta Zona, che punta a mantenere i livelli di insulina costanti.

Ma non solo. Il segreto dell’attrice è la Ice Diet. Ecco di cosa parliamo.

L’Ice Diet non è un regime alimentare ma un escamotage adatto a tutti i regimi alimentari, capace di dare un boost al dimagrimento con poca fatica. Consiste nel mangiare cubetti di ghiaccio prima e dopo i pasti e come “spezza fame” tra un pasto e l’altro, fino a un massimo di un litro di ghiaccio al giorno. Questa teoria, ideata dal gastroenterologo Brian Weiner, si basa sulla capacità degli alimenti freddi di incentivare il consumo di calorie da parte dell’organismo.

Secondo gli studi di Weiner, quando si ingerisce del ghiaccio il corpo consuma energia per provocarne lo scioglimento. E quindi brucia calorie extra (fino a 160 per un litro).

Renée Zellweger, oltre alla dieta sana ed equilibrata, è una fitness addicted. E, i risultati si notano. L’attrice si allena almeno mezz’ora al giorno e, ogni volta che si sposta per lavoro, cerca sempre di avere la palestra a portata di mano.

Cubetti e alimenti a base di ghiaccio per dimagrire

Non solo cubetti ma anche sorbetti, ghiaccioli e granite fatte di ghiaccio. Utilizzarli come spuntino tra un pasto e l’altro fin dai primissimi giorni caldi è un ottimo metodo per smaltire più calorie. E al tempo stesso limitare l’apporto di grassi non sani come quelli idrogenati, presenti in molti snack confezionati. La perdita di peso, affiancata a una dieta sana, è assicurata.