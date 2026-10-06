Nei dibattiti sulla nutrizione, i grassi saturi sono spesso descritti come i più colpevoli di problemi cardiaci. Questa semplificazione nasce da linee guida che invitano a limitarne l’assunzione, ma la realtà è più complessa: la risposta del nostro organismo dipende dalla fonte del grasso e dal contesto in cui viene consumato.

Alimenti di origine animale (carne, uova, latte, formaggi) e vegetale (cocco, avocado, olio di palma) contengono tutti grassi saturi, ma il loro profilo chimico e il loro impatto metabolico non sono omogenei. Le normative dell'Unione Europea obbligano le etichette a indicare la quantità totale di grassi e, separatamente, i grassi saturi, senza distinguere tra le diverse tipologie di acidi grassi. La decisione dell'EFSA di non specificare queste differenze può indurre il consumatore a generalizzare il rischio.

Fonti di grassi saturi e regole di etichettatura

Il panorama delle fonti è ampio: carne rossa, pollame, uova, latticini, crostacei, pesci e molluschi, ma anche prodotti vegetali come avocado, cocco e olio di palma. Secondo le indicazioni dei LARN della Società Italiana di Nutrizione Umana, i grassi dovrebbero fornire dal 20 al 35% dell'energia giornaliera, privilegiando gli insaturi e mantenendo i saturi al di sotto del 10% dell'energia totale (circa 22 g per una dieta da 2000 kcal).

Questa raccomandazione, tuttavia, non distingue tra i vari grassi saturi: quelli a catena corta, presenti ad esempio nel latte, hanno un comportamento metabolico diverso rispetto a quelli a catena lunga tipici della carne. Il problema è che le etichette mostrano solo il valore assoluto, lasciando il consumatore senza informazioni sulla composizione specifica.

Matrice nutrizionale: perché il latte e il formaggio non sono uguali alla carne

Il concetto di matrice nutrizionale indica l'insieme di nutrienti, fibre, minerali e composti bioattivi presenti in un alimento e il modo in cui interagiscono. Nei latticini, i grassi saturi sono contenuti in una struttura complessa: i triacilgliceroli sono avvolti da una membrana proteica (MFGM) ricca di fosfolipidi e bioattivi. Un'analisi del latte vaccino intero mostra che, su 100 g, i grassi totali sono 3,6 g, dei quali circa il 62-63% sono saturi, ma il 5-7% è costituito da acidi a catena corta come il butirrato, noto per le sue proprietà antinfiammatorie e per l'assenza di effetti negativi sul colesterolo LDL.

Acidi grassi a catena corta: il caso del latte

Questi acidi hanno un rapido assorbimento e una quasi nulla influenza sul colesterolo “cattivo”. Il butirrato, in particolare, favorisce la salute dell'intestino e modula l'infiammazione sistemica. Inoltre, il latte contiene mono-insaturi (32-33 % del grasso totale) e polinsaturi (3-4 %), che contribuiscono a bilanciare l'effetto complessivo dei saturi.

Effetto della matrice del formaggio: lo studio “Cheese matrix effect”

Ricerche hanno evidenziato che il consumo di formaggi stagionati, come il Grana Padano DOP, produce un aumento meno marcato del colesterolo LDL rispetto all'assunzione di grassi saturi isolati. Il Grana Padano, ad esempio, è composto per il 33 % da proteine di elevato valore biologico, fornisce il 38 % del fabbisogno giornaliero di vitamina B12 e contiene 11 % di grassi saturi a catena corta, oltre a una notevole quantità di calcio biodisponibile e minerali antiossidanti.

Questi dati supportano l'idea che il consumo di latticini, se inserito in una dieta equilibrata, possa essere considerato funzionale per la salute, nonostante la presenza di grassi saturi.

Grassi da limitare: trans, idrogenati e cottura ad alte temperature

I grassi trans prodotti soprattutto da idrogenazione parziale di oli vegetali, sono stati a lungo impiegati in prodotti da forno, snack e margarine per migliorarne consistenza e durata. Oggi è noto che aumentano il colesterolo LDL e riducono l'HDL, favorendo l'infiammazione e accrescendo il rischio di malattie cardiovascolari. In Europa il loro utilizzo è fortemente regolamentato.

Anche la modalità di cottura può trasformare un grasso “buono” in un compagno dannoso. Oli di frittura riutilizzati più volte o riscaldati oltre il punto di fumo subiscono ossidazione, formando aldeidi e altri composti pro-infiammatori. Per questo è consigliabile utilizzare oli con alto punto di fumo, come l' olio extravergine di oliva e non superare la temperatura di fumo indicata (circa 190-210 °C per l'oliva).

La nutrizionista Dott.ssa Raffaella Cancello sottolinea: “I grassi non sono tutti uguali; la qualità, la fonte e il modo in cui li utilizziamo determinano il loro impatto sulla salute. Scegliere oli di buona qualità, limitare i grassi trans e preferire alimenti con una matrice nutrizionale favorevole è la strategia più efficace”.