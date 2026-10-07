Il dibattito è esploso in seguito a un intervento del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che ha definito il direttore de il Giornale Tommaso Cerno “portatore di gusti invertiti”. Vannacci ha sostenuto che la proposta di “fasce protette” non vuole escludere nessuno, ma impedire la propaganda gender e omosessualista durante i momenti in cui i bambini osservano la televisione.

La tesi di Vannacci si è inquadrata in una più ampia discussione sulla regolamentazione dei contenuti televisivi per i minori. Il suo intervento ha sottolineato che le norme dovrebbero applicarsi indistintamente a chi ha preferenze omosessuali o eterosessuali, evitando che la programmazione protetta diventi un veicolo di discriminazione ideologica.

La risposta di Tommaso Cerno e la difesa dei diritti

Tommaso Cerno ha replicato accostando la critica a una mancanza di contenuti argomentativi da parte di Vannacci. Cerno ha affermato che insultare l’orientamento sessuale di un interlocutore è sintomo di “deficit di contenuti”, sottolineando che ogni confronto deve basarsi sul merito e non su attacchi personali. Inoltre, Cerno ha ricordato il suo percorso professionale, dalla militanza in Arcigay al ruolo di direttore di un importante quotidiano, evidenziando la contraddizione di chi lo accusa di favoritismo.

Reazioni istituzionali: La Russa e il CDA Rai

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto a difesa di Cerno, definendo le parole di Vannacci “gravi” e inaccettabili, e ribadendo che il confronto politico non può giustificare attacchi al privato. Parallelamente, il Consiglio di amministrazione della Rai ha emesso una nota ufficiale in cui si condanna l’espressione “gusti invertiti” come discriminatoria, ricordando che l’orientamento sessuale non deve essere usato per delegittimare una persona o la sua funzione professionale.

Il dibattito si è così spostato dal campo ideologico a quello di quello istituzionale, con la Rai che ha ribadito l’impegno a garantire uguaglianza e rispetto nella programmazione pubblica, mentre il partito di Vannacci continua a sostenere la necessità di una “protezione” più rigorosa per i minori. La questione resta aperta, alimentando ulteriori discussioni su quale ruolo la televisione debba assumere nella formazione dei più giovani.