Invece, i criteri di selezione del colore partono dall’analisi della struttura del sopracciglio, la densità e la porosità, perché gli elementi influenzano l’assorbimento del pigmento.

Allo stesso modo, le tecniche di applicazione variano in base alla formula: le tinte cremose offrono una maggiore precisione, mentre quelle liquide coprono con più rapidità le aree.

La durata del trattamento è proporzionale alla formulazione chimica. Ciò significa che le tinte ossidative mantengono il colore fino a quattro-sei settimane, mentre le formule semi-permanenti durano fino a due o tre settimane.

Sul mercato esiste un’ampia gamma di tinte per sopracciglia professionali: si passa da tinte che propongono un risultato più naturale colorando solo ed esclusivamente il pelo fino ad arrivare a colorazioni che permettono di colorare sia il pelo che leggermente la cute .

La scelta della tinta per sopracciglia giusta inizia quindi da una consulenza tecnica che valuti tutti questi fattori insieme.

Perché le tinta per sopracciglia sono così richieste nei saloni estetici e con il fai da te

La cura delle sopracciglia rosica spazio sempre più rilevante nei trattamenti estetici. Per quale motivo? Dietro a questa tendenza c’è una domanda crescente di risultati naturali e duraturi, che ha spinto il settore a sviluppare dei prodotti sempre più tecnici.

Non a caso, questi prodotti sono diventati il trattamento preferito delle donne perché trasformano nell’immediato il viso, definendo lo sguardo senza make up quotidiano. Nei saloni estetici, la richiesta è esplosa per la capacità del trattamento di risparmiare tempo nella routine mattutina e perché si ottiene un effetto curato.

Di contro, molte donne fanno il trattamento in autonomia, dopo aver usufruito a lungo del servizio professionale. Ma qual è la differenza tra la tinta per sopracciglia fai da te e il trattamento professionale?

Tra i prodotti disponibili per uso domestico e le formulazioni professionali esistono differenze che vanno oltre la concentrazione del pigmento. La gestione tecnica del trattamento, la pulizia della zona e la lettura del pelo richiedono una preparazione specifica.

Le linee professionali propongono sviluppatori con diverse percentuali, pennelli di precisione, ampia gamma di colorazioni e sieri pre e post trattamento, oltre a formule di qualità, che i prodotti consumer raramente offrono.

Come scegliere la tinta per sopracciglia in base al colore naturale del pelo e la durata

La scelta del tono giusto non dipende solo dal colore dei capelli (specie se tinti), ma da una lettura più precisa dell’undertone della carnagione e dalla struttura del pelo sopraccigliare.

Scendere di una tonalità rispetto al colore base è una regola diffusa, ma non assoluta. Difatti, chi ha carnagione calda dovrebbe optare per toni nocciola o castano dorato, mentre i sottotoni freddi richiedono delle tonalità cenere o castano fredde.

La gamma di tinte per sopracciglia professionali offre molteplici tonalità che permettono una personalizzazione precisa, impossibile con i prodotti generici da supermercato o quelli di bassa qualità.

Il risultato di una colorazione professionale si mantiene mediamente tra le tre e le sei settimane, ma numerosi fattori quotidiani ne riducono la durata. Per esempio:

le routine di pulizia con detergenti aggressivi;

l’esposizione solare diretta;

l’uso di prodotti esfolianti sulla zona;

una tipologia di pelo grasso che accelera lo sbiadimento.

Un tecnico esperto sa leggere queste variabili già in fase di consulenza, suggerendo eventuali aggiustamenti di formulazione o di frequenza nel trattamento. In aggiunta, offre anche degli essenziali prodotti post trattamento che prolungano la durata del colore.

Tecniche di applicazione e tempi di posa: i dettagli che cambiano il risultato

Un’applicazione uniforme richiede strumenti adeguati ed una preparazione della zona corretta. Oltremodo, i tempi di posa variano in base alla formula utilizzata e all’effetto desiderato.

Per questo motivo, una gestione precisa di questa fase incide sulla resa finale. Le tinte professionali richiedono solo cinque-dieci minuti di posa, con controllo costante ogni due minuti per evitare sovracolorazione.

Ma prima di ogni trattamento è necessario fare una valutazione della tolleranza cutanea, ossia un patch test che va effettuato quarantotto ore prima del trattamento, applicando una piccola quantità di tinta dietro l’orecchio o sull’avambraccio.

Così si escludono gli effetti indesiderati e le complicazioni, le quali possono essere pregresse. Per esempio:

dermatiti già attive nella zona;

congiuntiviti in corso;

allergie note ai componenti delle tinte (specialmente PPD);

stato di gravidanza nei primi tre mesi;

recenti trattamenti con retinoidi o acidi sulla zona.

Una tinta per sopracciglia applicata correttamente trasforma lo sguardo in modo sicuro e duraturo, ma richiede un rispetto rigoroso di questi protocolli di sicurezza.