Scopri i segreti delle acque profumate per corpo, viso e capelli

Con l’arrivo dell’estate, la ricerca di prodotti che possano offrire freschezza e comfort diventa una priorità. Le acque profumate per corpo, viso e capelli sono diventate delle vere e proprie alleate beauty, grazie alla loro versatilità e alla capacità di adattarsi a diverse esigenze.

Questi prodotti non sostituiscono i profumi tradizionali, ma offrono una piacevole sensazione di benessere e possono essere utilizzati in modi insoliti per massimizzare i loro benefici.

Acque profumate per il doposole

Dopo una giornata al mare o in piscina, la pelle ha bisogno di idratazione e lenizione. Conservare un’acqua profumata arricchita con ingredienti come aloe veraacqua floreale o glicerina in frigorifero può offrire un’immediata sensazione di freschezza. Vaporizzala su braccia, gambe, décolleté e collo dopo la doccia per un effetto rinfrescante e lenitivo.

Un piccolo trucco? Nebulizzala anche dietro le ginocchia, sui polsi e sulla nuca, punti in cui il corpo percepisce maggiormente la sensazione di freschezza. Scegli formule senza alcol o con una bassa concentrazione alcolica se la pelle è particolarmente sensibile dopo l’esposizione al sole.

Acque profumate in viaggio

L’aria condizionata di aerei, treni e automobili tende a rendere la pelle più secca e spenta. Tenere un flacone di acqua profumata in borsa permette di rinfrescare viso, collo e décolleté durante gli spostamenti. Le formule che contengono ingredienti idratanti o botaniche regalano una sensazione di comfort senza appesantire la pelle.

Anche i capelli possono beneficiare di qualche spruzzo leggero per ritrovare morbidezza e una fragranza fresca, soprattutto dopo molte ore trascorse in ambienti chiusi.

Acque profumate per il make-up

Con il caldo estivo, il make-up tende a perdere luminosità. Una leggera nebulizzazione di acqua profumata può contribuire a restituire un effetto più fresco all’incarnato, soprattutto se il prodotto è formulato anche per il viso. È sufficiente vaporizzarla da una distanza di circa 20-30 centimetri, evitando di eccedere con la quantità per non compromettere il trucco.

Il risultato? Un aspetto più luminoso: ideale dopo una giornata in ufficio o prima di un aperitivo estivo.

Acque profumate per tessuti

Le acque profumate possono trasformarsi anche in un delicato profumatore per tessuti. Qualche spruzzo su parei, kimono, foulard, cappelli in tessuto o persino sulle lenzuola regala una sensazione di pulito e una fragranza leggera che accompagna tutta la giornata.

Sono perfette anche per profumare l’interno della valigia prima di partire o il telo mare prima di raggiungere la spiaggia. Prima dell’utilizzo è sempre consigliabile fare una prova su una piccola area nascosta del tessuto, soprattutto se si tratta di materiali delicati come seta o lino.

Acque profumate per i capelli

L’umidità estiva può rendere i capelli difficili da gestire. Le acque profumate specifiche per capelli aiutano a rinfrescare la chioma tra uno shampoo e l’altro, eliminano gli odori assorbiti durante la giornata e contribuiscono a disciplinare il crespo senza appesantire.

Basta vaporizzarle sulle lunghezze da una distanza di circa 20 centimetri e distribuire delicatamente il prodotto con le mani o con una spazzola morbida. Il vantaggio è doppio: capelli più ordinati e una profumazione delicata che dura per diverse ore. Alcune formule contengono anche ingredienti protettivi che aiutano a preservare la luminosità della chioma dall’esposizione a sole, vento e salsedine.

Acque profumate: quale scegliere

Non tutte le acque profumate sono uguali: la scelta dipende dall’utilizzo che se ne vuole fare. Per l’estate è meglio orientarsi su formule leggere, dalla texture impalpabile e non appiccicosa, possibilmente arricchite con ingredienti idratanti come aloe vera, pantenolo, glicerina o acque floreali.

Se si desidera un prodotto davvero multifunzione, vale la pena verificare che sia adatto a viso, corpo e capelli, così da avere un solo alleato beauty da portare sempre con sé. Anche la fragranza fa la differenza: le note agrumate, marine, verdi o floreali trasmettono una piacevole sensazione di freschezza e sono perfette per le giornate più calde.

Infine, i pratici formati travel sono ideali da tenere in borsa o nel beauty case, per una vaporizzazione rinfrescante in qualsiasi momento della giornata.

Ecco qualche prodotto da scegliere: