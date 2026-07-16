Protezione solare per capelli: consigli e prodotti per l’estate 2026

Quando pensiamo alla protezione solare, la prima cosa che ci viene in mente è la pelle. Tuttavia, i capelli sono altrettanto vulnerabili ai raggi UV che possono causare danni significativi alla loro struttura e al cuoio capelluto.

I capelli, essendo composti da cellule morte, non possono rigenerarsi autonomamente. Questo significa che ogni danno causato dal sole è cumulativo e irreversibile fino alla crescita di un nuovo capello. Per questo, è fondamentale adottare una protezione solare specifica per la chioma, soprattutto durante i mesi estivi.

I danni dei raggi UV sui capelli

I raggi ultravioletti possono alterare profondamente la struttura del capello, rendendolo secco, sfibrato e più incline a spezzarsi o a cadere. Questo è particolarmente vero per i capelli colorati o trattati che possono subire un danno ancora maggiore.

“L’esposizione prolungata al sole può rendere i capelli opachi, secchi e disidratati”, spiega l’hairstylist delle celebrità Roberto Carminati. “Nei casi di capelli colorati o trattati, il rischio è ancora maggiore: la fibra capillare può danneggiarsi fino a risultare ‘arsa’, mentre il colore può virare verso tonalità indesiderate.”

Come proteggere i capelli dal sole

Per proteggere i capelli dai danni del sole, è importante adottare una routine estiva specifica. L’esperto suggerisce di applicare ogni mattina uno spray o un olio con filtro UV su lunghezze e, se indicato dal prodotto, anche sulla cute. Utilizzare maschere o trattamenti leave-in che nutrono, disciplinano e proteggono i capelli è altrettanto cruciale.

“Raccogliere la chioma con una coda morbida usando elastici delicati o invisibili è un altro accorgimento utile”, aggiunge Carminati. “Infine, non dimenticare mai di riapplicare la protezione: acqua, sale e raggi UV riducono progressivamente l’efficacia del trattamento applicato.”

I prodotti della collezione Glow Warm by Joico

La collezione Glow Warm by Joico è stata progettata appositamente per proteggere i capelli dai danni del sole. Questi prodotti integrano filtri specifici contro la radiazione ultravioletta combinati con agenti condizionanti e ingredienti filmogeni che limitano disidratazione, perdita di brillantezza e scolorimento.

“Creare una barriera protettiva attraverso le protezioni solari è il modo migliore per preservare a lungo la salute e la bellezza della chioma”, afferma Carminati. “La protezione solare per capelli non è paragonabile a quella cutanea: non previene i danni cellulari profondi, ma aiuta a preservare l’integrità estetica e strutturale del capello.”

Errori da evitare

Ci sono alcuni errori comuni che è importante evitare per proteggere al meglio i capelli dal sole. “Mai esporsi al sole per molte ore senza alcuna protezione o lasciare sale e cloro sulla testa per tutta la giornata”, avverte Carminati. “Altro stop per gli elastici troppo rigidi che possono spezzare la fibra capillare così come mai utilizzare fermagli o forcine in metallo: sotto il sole si surriscaldano risultando fastidiosi, oltre che dannosi per i capelli.”

“Un semplice elastico realizzato riciclando un vecchio collant può rivelarsi un accessorio delicato e rispettoso della fibra capillare”, conclude l’esperto. “Piccoli gesti che contribuiscono a mantenere i capelli sani, lucenti e il colore brillante per tutta l’estate.”