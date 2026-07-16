Come proteggere pelle e capelli durante l’estate: guide e prodotti

L’estate è una stagione meravigliosa, ma può essere dura per la pelle e i capelli. Il sole, il vento e la salsedine possono causare disidratazione e danni. Per questo è fondamentale adattare la propria routine di bellezza per proteggere e nutrire la pelle e i capelli.

La pelle, esposta a temperature elevate, afa e radiazioni solari, ha bisogno di una cura particolare. Anche i capelli, spesso trascurati, richiedono attenzioni specifiche per evitare danni estivi.

La routine mattutina per una pelle fresca e idratata

Al mattino, la detersione è il primo passo per una pelle sana. L’acqua micellare è una soluzione pratica e delicata, perfetta per le pelli sensibili. Si applica con un dischetto di cotone e non richiede risciacquo, asportando lo sporco senza aggressività.

Per chi preferisce una consistenza più fresca, esistono formulazioni in gel o mousse, ideali per l’estate. In caso di pelle reattiva, è consigliabile risciaquare con acqua termale lenitiva invece che con acqua di rubinetto, soprattutto se calcarea.

La detersione serale per una pelle rigenerata

Alla sera, un olio detergente è la scelta migliore per rimuovere le impurità accumulate durante il giorno. Questo tipo di detergente rispetta il film idrolipidico cutaneo e lenisce la pelle stressata dal sole e dal vento.

L’olio detergente è particolarmente indicato per le pelli disidratate e arrossate, grazie alla sua capacità di nutrire e rigenerare senza depauperare ulteriormente le riserve lipidiche.

L’importanza degli antiossidanti per la pelle

Per preparare la pelle al sole, è utile iniziare un mese prima con integratori ricchi di antiossidanti come carotene, licopene, astaxantina e vitamine ACE. Questi nutrienti aiutano a contrastare gli effetti dei radicali liberi e a prevenire il fotoinvecchiamento.

I carotenoidi, come il β-carotene e l’astaxantina hanno potenti proprietà antiossidanti che promuovono la formazione di una nuova barriera cutanea e migliorano la produzione di collagene ed elastina, essenziali per l’integrità e l’elasticità della pelle.

La cura dei capelli in estate

I capelli, spesso trascurati, hanno bisogno di cure specifiche per affrontare l’estate. In caso di capelli secchi e disidratati, un impacco di oli e burri prima dello shampoo può mitigare l’azione dei tensioattivi detergenti.

È importante utilizzare shampoo delicati, privi di solfati, e applicare sempre un balsamo dopo il lavaggio. Un cappello può proteggere i capelli dalle radiazioni solari, prevenendo la perdita di melanina e lo schiarimento.

L’acqua termale: un alleato per la pelle

L’acqua termale è un’ottima soluzione per idratare e lenire la pelle, soprattutto in estate. La sua formulazione spray è pratica e rinfrescante, perfetta per essere utilizzata durante il giorno o la sera al posto della crema.

Ricca di bicarbonati e oligoelementi come litio, stronzio e zinco, l’acqua termale ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e protettive cutanee, rendendola indispensabile per la pelle secca o con couperose.