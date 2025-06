Scopri i laboratori di spesa per scegliere alimenti senza glutine nel 2025

Immagina di passeggiare tra gli scaffali di un supermercato, con il carrello che ti segue come un fedele amico. Ma attenzione, non è un supermercato qualsiasi: è il palcoscenico di un laboratorio di spesa dedicato agli alimenti senza glutine. Sì, hai capito bene! Questa iniziativa, promossa da Alleanza Coop 3.0 in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Friuli-Venezia Giulia, è un’opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono imparare a scegliere alimenti in modo consapevole e, perché no, divertirsi nel processo!

Un viaggio tra gli scaffali

Il primo incontro di questi laboratori è previsto per il 14 giugno all’Ipercoop Meduna di Pordenone, e già si preannuncia come un evento da non perdere. Ma non finisce qui! In autunno, i partecipanti potranno continuare a esplorare il mondo del gluten-free con altri tre appuntamenti in diverse località: Coop Pradamano di Udine, Coop di Largo Roiano a Trieste e Ipercoop Tiare di Villesse, in provincia di Gorizia. Insomma, un tour gastronomico che sembra più un gioco che un vero e proprio impegno!

Come funziona il laboratorio?

Una volta iscritti—e ricorda, è gratuito ma con prenotazione obbligatoria—i partecipanti si divideranno in piccoli gruppi. L’idea è quella di partire dalla scelta dei prodotti sugli scaffali, seguendo liste tematiche che metteranno a confronto le caratteristiche dei prodotti convenzionali e quelli gluten-free. È un po’ come un gioco di società, solo che invece di vincere un premio, si guadagna la salute!

Dopo la fase di scelta, si passa a una sessione collettiva, dove si analizzeranno le scelte fatte. Qui, il focus sarà sulla lettura consapevole delle etichette e sulla comprensione dei claim, per non farsi ingannare da scritte accattivanti ma poco chiare. È un’opportunità preziosa per apprendere le strategie espositive più diffuse e diventare dei veri esperti nella lettura delle etichette!

Perché è così importante?

Stefano Collauto, Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia Friuli-Venezia Giulia APS, ha sottolineato che per chi soffre di celiachia, la scelta corretta degli alimenti è fondamentale per tutelare la propria salute. Ecco perché leggere e comprendere le etichette è essenziale: non solo per assicurarsi che non ci sia glutine, ma anche per seguire una dieta bilanciata e salutare. È qui che entra in gioco la collaborazione con Coop, che si dimostra “fondamentale” nel fornire supporto e informazioni.

Un impegno verso i consumatori

Ma non è tutto! Alice Podeschi, Direttrice Relazioni e ingaggio Soci e Stakeholder di Coop Alleanza 3.0, ha aggiunto che con questa iniziativa si vuole rafforzare l’impegno verso un’informazione chiara e accessibile. Educare alla lettura delle etichette e comprendere i bisogni di chi vive condizioni alimentari specifiche, come la celiachia, significa mettere in pratica valori cooperativi come tutela, inclusione e partecipazione. E chi non vorrebbe far parte di un progetto così bello e utile?

Un’opportunità che fa la differenza

Partecipare a questi laboratori non è solo un modo per imparare a scegliere meglio, ma anche un’opportunità per incontrare persone e condividere esperienze. È un po’ come tornare a scuola, ma invece di dover fare i compiti, ci si ritrova a esplorare, scoprire e divertirsi. Quindi, se ti trovi in Friuli-Venezia Giulia, non perdere l’occasione di partecipare a questa iniziativa. Ricorda, la salute è la tua migliore alleata, e sapere cosa mangiare è il primo passo per star bene!