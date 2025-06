ForumPharma 2025: come l’innovazione rende la salute accessibile a tutti

Immagina un mondo dove la salute non è solo un diritto, ma una realtà accessibile a tutti, proprio come il caffè del mattino! Dal 4 al 6 giugno, Bologna ha ospitato il ForumPharma 2025, un evento che ha riunito esperti e professionisti del settore farmaceutico per discutere come trasformare questa visione in realtà. Con la partecipazione di importanti enti come la Società Italiana di Farmacologia e Aifa, l’aria era carica di entusiasmo e idee fresche.

Un sistema farmaceutico più efficiente

Durante questi tre intensi giorni, il focus è stato chiaro: costruire un sistema farmaceutico che non solo risponda alle esigenze attuali, ma che sia anche pronto ad affrontare le sfide del futuro. Un sistema che si basi su una governance condivisa e su forti investimenti in ricerca e sviluppo. Ma come si fa a realizzare tutto ciò? La risposta è semplice: dialogo. I protagonisti del settore, tra cui istituzioni, professionisti della salute e pazienti, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e condividere le loro esperienze, mettendo sul tavolo idee innovative per un cambiamento reale.

Le sfide del settore farmaceutico

Armando Genazzani, presidente della SIF, ha parlato di una realtà complessa e in continua evoluzione. “Negli ultimi anni, la complessità è aumentata a dismisura”, ha affermato. Questo richiede un ripensamento delle strategie e l’adozione di modelli più efficaci per un Sistema Sanitario Nazionale che deve essere tanto efficiente quanto sostenibile. E tu, mai pensato all’importanza di un approccio olistico alla salute? È proprio questo che il Forum ha tentato di promuovere.

Ricerca e innovazione come chiave

Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, ha sottolineato l’importanza della ricerca farmacologica, evidenziando come questa sia fondamentale per identificare nuovi target terapeutici. Già nel 2024, l’Italia ha autorizzato 146 farmaci orfani, di cui 113 rimborsati dal SSN. Questo è un segnale chiaro: la ricerca non è solo un’opzione, ma una necessità per combattere malattie prima considerate incurabili. E chi non vorrebbe vivere in un mondo dove la medicina avanza così rapidamente?

Un futuro inclusivo e sostenibile

La visione espressa durante il Forum è chiara: la medicina del futuro deve essere inclusiva e accessibile a tutti. La collaborazione tra ricerca, industria e politica è essenziale per garantire che tutti possano beneficiare dei progressi nella salute. Robert Nisticò, presidente di AIFA, ha enfatizzato l’importanza della trasparenza e di una governance equa. E tu, come vedi il tuo accesso ai farmaci? È fondamentale che tutti abbiano le stesse opportunità, indipendentemente da dove vivono.

Il settore farmaceutico italiano in crescita

Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, ha concluso sottolineando che il settore è pronto a investire, ma servono regole chiare e stabili. Con un export che ha raggiunto i 54 miliardi di euro nel 2024, l’industria farmaceutica italiana si conferma un pilastro dell’economia nazionale. E chi lo avrebbe mai detto? L’Italia non è solo famosa per la pasta e il vino, ma anche per la sua capacità di innovare nel campo della salute!

Verso un domani radioso

Il ForumPharma 2025 ci ha regalato una visione di speranza e innovazione. Con il giusto approccio e una forte collaborazione tra pubblico e privato, il futuro del sistema farmaceutico italiano potrebbe brillare come una stella nel cielo notturno. E allora, preparati: il viaggio verso un’era di salute e benessere è appena iniziato!