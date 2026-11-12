Scopri il Parco Mennea, l’ampio spazio sportivo e verde di Torino dove ogni età trova la sua attività.

Nel cuore di Torino, l’ex zona industriale della Materferro si è trasformata in un vero e proprio polmone verde di 35.000 metri quadrati, denominato Parco Mennea. Il nome rende omaggio al celebre velocista, custodito dalla pista di atletica da 100 metri che attraversa il parco, ma la sua identità va ben oltre l’eredita’ sportiva: la struttura accoglie basket, calcetto, skate, ping-pong, area calisthenic e una varietà di attrezzi fitness dal design contemporaneo.

L’area è interamente accessibile in bicicletta e ben collegata con le linee di trasporto pubblico 12, 55, 58, 64 e 66, oltre a un parcheggio gratuito vicino all’ingresso. Grazie alla presenza di sentieri pedonali ombreggiati e di numerose panchine, il parco è fruibile da persone di tutte le età e da chi ha esigenze di mobilità ridotta, garantendo un ambiente sicuro e inclusivo.

Da capannoni industriali a spazio verde di 35.000 m²

Fino agli ultimi anni, la zona era dominata dai grandi capannoni della Materferro, un simbolo dell’industria torinese. Con una volontà comunale di riqualificare l’area, i vecchi edifici sono stati demoliti e il terreno è stato ridisegnato seguendo i vecchi tracciati, trasformandoli in viali tematici fiancheggiati da alberi secolari. L’intervento ha preservato la memoria storica, mantenendo il nome di Pietro Mennea sulla pista di atletica e inserendo elementi di design che richiamano il passato produttivo della zona.

Le strutture sportive del Parco Mennea

Il cuore pulsante del parco è costituito da una pista di atletica da 100 metri, ideale per sprint, allenamenti e gare amatoriali. Accanto si trovano un campetto polivalente per basket e calcetto, due canestri di allenamento aggiuntivi e diversi tavoli da ping-pong. L’area fitness dispone di attrezzi dal design moderno, pensati per giovani, atleti, adulti e anziani, tutti collocati sotto l’ombra dei frutteti piantati recentemente.

Skate park e zona Calisthenic

Il skate park, realizzato in collaborazione con l’AST – Associazione Skateboard Torino, è stato concepito come una grande scultura urbana. Sia i principianti che gli esperti possono provare evoluzioni su curve e rampe di diversa difficoltà. Accanto, l’area dedicata al Calisthenic offre spazi per esercizi a corpo libero, ideale per chi preferisce allenamenti funzionali senza attrezzi.

Zona giochi e attrezzi per tutti

Tra i viali tematici, alternati da alberi di ciliegio, prugno, albicocco, gelsi e meli, si trovano postazioni ping-pong, basket e una zona dedicata a giochi accessibili per persone con disabilità. Un grande tappeto di colore azzurro intenso funge da superficie morbida per ginnastica, giochi di gruppo e attività ludiche per i bambini.

Fronte verde: frutteti, orto collettivo e area cani

Sotto il sole torinese, il parco ospita più di trenta varietà arboree: ciliegi, pruni, albicocchi, gelsi, meli, cotogni, ribes, uva spina e numerose erbe aromatiche. La fioritura violacea delle Pawlonie in primavera rende il viale un vero spettacolo cromatico. Un orto collettivo e una piccola vigna invitano i cittadini a coltivare ortaggi e frutta, promuovendo l’agricoltura urbana e la condivisione di spazi.

Per gli amanti degli animali è prevista un’ampia zona cani recintata, con prato libero dove i quadrupedi possono correre in sicurezza. Inoltre, un belvedere chiamato “dei Volontari Olimpici” si affaccia su una collina fiancheggiata da gelsomini, offrendo una vista panoramica sul paesaggio cittadino.