Freeletics trasforma casa o palestra in un centro fitness digitale, grazie a un coach IA e una community globale.

Freeletics è diventata l’app di fitness più diffusa in Europa, con oltre sessanta milioni di utenti attivi che si scambiano consigli, motivazione e risultati. La piattaforma propone un catalogo gratuito di 34 allenamenti HIIT a corpo libero e più di cento esercizi diversi, consentendo a chiunque, dal principiante al atleta esperto, di avviare subito un percorso di movimento. L’app è disponibile per dispositivi iOS e Android e supporta anche Apple Watch, Vision e altri ecosistemi, garantendo la sincronizzazione dei dati con l’app Salute per un monitoraggio completo.

Libertà di allenarsi ovunque, anche senza attrezzi

Il punto di forza di Freeletics è la massima libertà di scegliere dove e quando eseguire gli esercizi. Che si tratti di una stanza di casa, di un parco cittadino o di una palestra attrezzata, l’app adatta i workout alle risorse disponibili, includendo routine con pesi, macchine e attrezzi oppure esercizi a corpo libero quando gli attrezzi non sono a disposizione. La community globale di oltre sessanta milioni di atleti permette di condividere traguardi, partecipare a sfide settimanali e ricevere feedback in tempo reale, creando un ambiente di supporto continuo che riduce il rischio di abbandono.

Il coach digitale basato su intelligenza artificiale

Al cuore dell’esperienza c’è un personal trainer digitale alimentato da intelligenza artificiale. Questo coach analizza il livello di forma fisica dell’utente, le preferenze di allenamento e il feedback immediato per generare workout su misura. Ogni sessione comprende riscaldamento, fase principale, defaticamento e esercizi di mobilità, garantendo un approccio olistico al fitness. Grazie alla capacità di modificare i programmi in tempo reale, è possibile trasformare un allenamento in viaggio, in una pausa pranzo di dieci minuti o in una sessione intensiva di HIIT a corpo libero.

Piani di allenamento su misura

L’app organizza i percorsi in un Training Journey che comprende più di trenta programmi tematici, ognuno focalizzato su un obiettivo specifico: perdita di peso, aumento della massa muscolare, miglioramento della resistenza cardio o sviluppo della flessibilità. Gli utenti possono scegliere tra attività come corsa, ciclismo, vogata, calisthenics e allenamenti con pesi, mescolando le opzioni per creare combinazioni infinite grazie a un catalogo di oltre 700 esercizi e centinaia di moduli personalizzabili. I progressi vengono visualizzati con badge, serie completate e statistiche tecniche, offrendo una chiara visione dei risultati raggiunti.

Abbonamenti, costi e condizioni contrattuali

Freeletics propone sei tipologie di abbonamento con rinnovo automatico: piani da 3, 6 o 12 mesi per la sola sezione Training o per Training & Nutrition. Il pagamento avviene tramite l’account Apple, con la possibilità di disattivare il rinnovo in qualsiasi momento dalle impostazioni. È previsto un periodo di prova di 14 giorni, durante il quale è possibile richiedere il rimborso completo. Il Nutrition Coach è incluso nell’opzione “Training & Nutrition” e fornisce consigli alimentari personalizzati in linea con gli obiettivi di allenamento.

Integrazioni, privacy e supporto tecnico

L’app utilizza la posizione del dispositivo anche in background per ottimizzare i percorsi di corsa e ciclismo, ma è configurabile per ridurre l’impatto sulla batteria. I dati raccolti – dal livello di attività ai dettagli di contatto – sono trattati secondo la normativa europea sulla privacy, con un’informativa completa disponibile nella sezione dedicata. Per assistenza, gli utenti possono contattare il servizio tramite il portale di supporto o seguire i canali social di Freeletics, dove vengono condivise routine, consigli e testimonianze motivazionali.