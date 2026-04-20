Scoprire Montegiorgio: centro storico, castelli visitabili e sapori della dieta mediterranea

Montegiorgio si mette in mostra con un programma che coniuga patrimonio storico, architettura e gastronomia locale: l’iniziativa prevista per domenica 19 aprile offre aperture straordinarie nel centro storico e visite ai borghi e alle fortificazioni circostanti. La proposta punta a valorizzare luoghi normalmente chiusi al pubblico e a raccontare come la storia urbana si intrecci con le pratiche alimentari che hanno segnato la comunità locale.

La giornata è promossa nell’ambito di Primavera nei Borghi, progetto nazionale dell’Archeoclub d’Italia che mira a mettere sotto i riflettori piccoli centri e frazioni spesso trascurati. Secondo la comunicazione partita da Ancona, 17 aprile 2026, l’evento è pensato anche come contrasto allo spopolamento e come occasione per mostrare il valore ambientale e culturale delle realtà locali.

Itinerario a piedi: il centro storico e le aperture straordinarie

La mattina è dedicata a una passeggiata guidata nel cuore di Montegiorgio, con accesso a edifici e spazi che di solito rimangono chiusi. Il percorso attraversa vicoli, piazze e chiese, offrendo la possibilità di ammirare opere d’arte e dettagli architettonici che coprono secoli, dal XIV al XX secolo. Gli organizzatori sottolineano che le visite permetteranno di conoscere opere sorprendenti e la stratificazione storica del borgo, restituendo una lettura estesa del territorio comunale, pur con alcune aree ancora limitate per i danni del terremoto del 2016.

Dettagli della mattinata

La guida illustrerà anche fatti peculiari della comunità, come il legame tra il paese e le ricerche sulla dieta mediterranea condotte dalla metà del secolo scorso. Nel corso della visita saranno spiegati termini e concetti legati allo studio epidemiologico che ha contribuito a coniare l’espressione dieta mediterranea, sottolineando l’importanza delle consuetudini alimentari locali nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Pomeriggio tra fortificazioni: i castelli di Cerreto e Alteta

Nel pomeriggio il focus si sposta fuori dal borgo principale per esplorare i castelli di Cerreto e Alteta, due delle fortificazioni che un tempo facevano parte del sistema difensivo di Mons Sancta Maria in Georgio. Queste sono presentate come gli unici castelli visitabili dell’area, testimoni di un passato militare e sociale che racconta la vita delle comunità locali nel corso dei secoli. La visita ai manieri è pensata per completare la narrazione del territorio quasi nella sua interezza.

Note storiche e curiosità

Tra gli aneddoti condivisi durante la giornata c’è la nascita della maschera tradizionale Mengone Torcicolli a Cerreto nella seconda metà del Settecento, figura legata alle feste e ai carnevali della zona. Gli esperti locali evidenzieranno come elementi culturali, simboli popolari e architettura si intreccino per costruire l’identità del borgo.

Dieta mediterranea, pranzo locale e sostenibilità alimentare

Uno degli aspetti più caratteristici dell’appuntamento è il pranzo: preparazioni casalinghe a base di prodotti locali e a chilometro zero che intendono rappresentare concretamente i principi della dieta mediterranea. L’esperienza gastronomica viene proposta non solo come momento conviviale, ma anche come dimostrazione pratica di scelte alimentari radicate nel territorio e studiate per la salute pubblica.

La proposta culinaria è pensata per valorizzare la filiera corta e le tradizioni culinarie locali, mostrando come ingredienti semplici e tecniche casalinghe possano raccontare una storia di benessere e cultura. L’abbinamento tra visite guidate e degustazioni rende l’evento un’occasione per comprendere dal vivo l’ecosistema culturale e alimentare di Montegiorgio.

Un progetto più ampio: Primavera nei Borghi e il valore dei piccoli centri

La giornata di Montegiorgio si inserisce nel più ampio cartellone promosso dall’Archeoclub d’Italia, che in numerose località delle Marche predisporrà aperture, visite e percorsi tematici. L’obiettivo dichiarato è richiamare l’attenzione pubblica e istituzionale sul patrimonio diffuso, favorire la conoscenza delle tradizioni e supportare iniziative che possano contrastare il declino demografico di molte frazioni.

In sintesi, l’appuntamento è pensato come un microcosmo di valorizzazione: intreccia storia, paesaggio e alimentazione con la speranza di trasformare eventi simbolici in azioni più strutturate per preservare e raccontare il patrimonio dei borghi.