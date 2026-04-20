Meditazione guidata: samatha e vipassana per osservare le emozioni

Questa proposta è pensata come un tempo sospeso per rinnovare l’intenzione di coltivare una presenza più stabile e compassionevole nella vita quotidiana. L’incontro, condotto da Elena Ferretti, combina pratiche di Samatha e Vipassana con l’intento di esplorare il rapporto con le sensazioni emotive; attraverso il respiro si svilupperà la capacità di concentrazione e di rimanere con ciò che accade senza essere travolti. L’appuntamento è previsto per Sabato 18 aprile ore 10.00 / 13.00 e si svolge con offerta libera, aperto sia a chi si avvicina per la prima volta sia a praticanti più esperti.

Durante la mattinata alterneremo momenti di meditazione seduta e camminata e alcuni esercizi di movimento libero del corpo per sostenere la presenza mentale. L’approccio privilegia l’esplorazione gentile: non si cerca di modificare o sopprimere le emozioni, ma di crearvi intorno uno spazio di osservazione che permetta di conoscerle senza reattività. Per iscrizioni o informazioni scrivere a [email protected]; la lezione è adatta a chi desidera integrare la pratica meditativa con strumenti concreti per la regolazione emotiva.

Cosa propone l’incontro

L’incontro propone una sequenza di pratiche pensate per sviluppare sia la stabilità dell’attenzione sia la capacità investigativa della mente. In primo luogo lavoreremo con Samatha, ovvero la pratica della stabilizzazione focalizzata sul respiro, che favorisce il calmo dimorare della mente e la chiarezza percettiva. A questo si affiancherà Vipassana, intesa come indagine profonda sui processi mentali, rivolta in particolare all’energia emozionale che attraversa il corpo e la mente. L’obiettivo pratico è imparare a riconoscere i segnali emotivi, restare presenti mentre emergono e lasciarli fluire senza alimentare giudizi o reazioni automatiche.

Samatha: radicamento attraverso il respiro

La sezione dedicata alla Samatha utilizza il respiro come ancora per la mente, favorendo la qualità dell’attenzione sostenuta. Con esercizi guidati si coltiverà la capacità di portare lo sguardo interno su un punto di stabilità, riducendo la dispersione mentale. In questo spazio si sviluppa un habitus di presenza che rende possibile osservare le emozioni con maggiore chiarezza, perché la mente meno agitata riconosce con più facilità i movimenti sottili dell’esperienza emotiva senza farsi trascinare da essi. I suggerimenti pratici saranno semplici e adatti a diversi livelli di esperienza.

Vipassana: osservare la qualità emozionale

La parte di Vipassana è incentrata sull’osservazione delle emozioni come fenomeni che sorgono, si trasformano e svaniscono. Attraverso l’attenzione non giudicante esploreremo come il corpo e la mente si relazionano con stati come rabbia, tristezza, gioia o ansia, imparando a riconoscerne i segnali fisici e le narrazioni mentali associate. L’approccio invita alla curiosità e all’equilibrio: si coltiva il desiderio di comprendere senza voler forzare cambiamenti immediati, permettendo così alla conoscenza diretta dell’esperienza di trasformare gradualmente il modo in cui rispondiamo alle emozioni.

Chi conduce e il percorso formativo

La guida dell’incontro è Elena Ferretti, insegnante di yoga, pranayama, yoga nidra e meditazione. La sua formazione include esperienze in Italia e in India e la partecipazione a gruppi e ritiri come il Centro Ewan di Firenze, ritiri con maestri quali il venerabile Banthe Sujiva, Paolo Testa, Corrado Pensa, Dario Doshin Girolami e Mario Thanavaro, oltre al metodo Goenka e ritiri a Plum Village, il centro fondato dal maestro Zen Thich Nhat Hanh. Ha inoltre conseguito il Master in Neuroscienze, Mindfulness ed Arti Contemplative e il corso di accompagnamento fine vita presso l’Università di Pisa in collaborazione con l’ILTK di Pomaia.

Modalità pratiche e iscrizione

La mattinata è pensata per essere accessibile: la proposta è adatta a chi si avvicina per la prima volta e a praticanti più esperti, con indicazioni per modulare la pratica in base al proprio livello. Si alterneranno sedute di meditazione, camminata consapevole e semplici movimenti corporei per favorire la sensibilità interiore. L’incontro è a offerta libera. Per prenotare il posto o richiedere informazioni inviare una mail a [email protected]. Presentati con abiti comodi e disponibilità a esplorare con gentilezza il movimento delle emozioni.