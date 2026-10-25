Un corso di cinque giorni a Cracovia per studenti e ricercatori interessati a medicina spaziale, robotica e gestione di team confinati.

Dal 16 al 20 novembre 2026 l’AGH University of Kraków accoglie la BIP Autumn School, un programma specialistico che coniuga medicina spaziale, psicologia dei voli e robotica avanzata. L’evento si propone come punto di incontro tra giovani ricercatori, laureati e dottorandi provenienti da varie discipline, offrendo una panoramica completa delle sfide mediche che si presentano in ambienti estremi.

Il percorso formativo prevede non solo lezioni frontali, ma anche workshop pratici, simulazioni di emergenze e lavori di gruppo finalizzati a sperimentare soluzioni reali per le missioni future. Oltre ai contenuti tecnici, vengono approfonditi temi di comunicazione, gestione dei conflitti e leadership in squadre confinate, elementi cruciali per il successo di qualunque missione interplanetaria.

Programma formativo e crediti ECTS

Il programma è suddiviso in moduli tematici: introduzione alla medicina spaziale, psicologia spaziale, salute mentale in condizioni estreme, emergenze cliniche e processo decisionale, stress e affaticamento cognitivo. Ogni modulo combina teoria e pratica, con esercitazioni che simulano scenari di crisi in ambiente a microgravità.

Moduli didattici

Le lezioni sono tenute da esperti internazionali e includono casi studio tratti da missioni reali, consentendo ai partecipanti di confrontarsi con situazioni concrete. In aggiunta, una sessione introduttiva pre-corso, svolta online, permette di uniformare le conoscenze di base, in modo da partire tutti dallo stesso livello.

Metodologia e crediti

L’intero percorso garantisce 3 crediti ECTS, riconosciuti a livello europeo, e prevede due settimane di attività e compiti online per consolidare le competenze acquisite durante i cinque giorni in presenza. Il bilanciamento tra formazione frontale e lavoro autonomo online è pensato per massimizzare l’apprendimento senza sovraccaricare i partecipanti.

Attività extra, visita di Cracovia e modalità di iscrizione

Oltre al core curriculum, la scuola offre una serie di attività collaterali: una visita guidata a piedi del centro storico di Cracovia, incontri con professionisti del settore aerospaziale, e laboratori pratici di robotica. I partecipanti possono inoltre ispirarsi in un hackathon dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la medicina nello spazio.

Progetti di gruppo e hackathon

I gruppi di lavoro sono incoraggiati a proporre progetti che integrino tecnologia robotica e protocolli medici, con una valutazione finale basata su creatività, fattibilità e impatto potenziale. Le simulazioni di emergenza, condotte in ambienti simulati, permettono di testare le decisioni cliniche in tempo reale, rafforzando la capacità di operare sotto pressione.

Opportunità linguistiche

Per chi desidera approfondire la cultura locale, è disponibile un corso facoltativo di lingua polacca di sopravvivenza, organizzato prima dell’inizio della School. Questo breve modulo aiuta i partecipanti a muoversi più agevolmente nella città e a interagire con i residenti durante le attività extra-curricolari.

Le candidature devono essere inviate compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale della BIP Autumn School entro il 12 ottobre alle ore 12:00. È richiesto un minimo di conoscenze di matematica di base e una forte motivazione verso la tecnologia spaziale. L’evento è erogato in lingua inglese e aperto a studenti universitari, laureati e dottorandi di qualsiasi nazionalità.