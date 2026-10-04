Nel cuore del Veneto, il nostro network conta 15 sedi distribuite strategicamente per consentire a chiunque di accedere a una consulenza nutrizionale di alta qualità. Da Padova a Treviso, da Vicenza ad Alcamo, ogni studio è dotato di ampio parcheggio riservato ai clienti e di ambienti pensati per rendere l'incontro con il professionista sereno e confortevole.

Team giovane, specializzato e a disposizione di tutti

Il nostro staff è composto esclusivamente da biologi nutrizionisti laureati magistrali che operano in autonomia senza necessità di prescrizioni mediche. Questa differenza rispetto ai dietisti, titolati con una laurea triennale, permette di offrire piani completi e personalizzati sin dal primo consulto. La formazione continua e l'approccio empatico sono i pilastri su cui costruiamo la fiducia con il paziente, evitando lo stress tipico delle diete tradizionali.

Le competenze del nostro team

Oltre alla nutrizione, i nostri professionisti collaborano con psicologi esperti in disturbi alimentari, garantendo un supporto psicologico integrato al percorso dietetico. La sinergia tra nutrizione e psicologia è indispensabile per mantenere alta la motivazione e gestire eventuali difficoltà emotive legate al cambiamento delle abitudini alimentari.

Il percorso nutrizionale passo dopo passo

Il primo incontro dura circa 60 minuti e prevede una valutazione completa: anamnesi, analisi della composizione corporea mediante plicometria o bioimpedenziometria, e definizione degli obiettivi (perdita o aumento di peso, ottimizzazione delle performance sportive, gestione di patologie digestive, ecc.). Sulla base di questi dati, elaboriamo un piano alimentare su misura che tiene conto di gusti, stile di vita e eventuali intolleranze.

Controlli, aggiustamenti e continuità

Dopo l'avvio della dieta, programmate visite di controllo per monitorare peso, pliche e circonferenze. Ogni sessione è l'occasione per riadattare il piano, introdurre nuove ricette o modificare le porzioni in base ai risultati ottenuti. Il nostro approccio è dinamico se la composizione corporea migliora ma il paziente sente ancora fame, interveniamo subito per garantire un apporto nutrizionale equilibrato.

Testimonianze e riconoscimenti concreti

Le recensioni a 5 stelle su Google® testimoniano l'efficacia del nostro operato. Marina Sturaro, ad esempio, ha apprezzato la cortesia e i risultati ottenuti senza le solite privazioni. Giada Mascaro, che ha seguito il percorso con la dottoressa Nicoletta, evidenzia la chiarezza delle spiegazioni e la costante disponibilità del team. Altri pazienti raccontano di aver perso più di 20 kg con il dottor Bruno, o di aver migliorato performance sportive grazie al lavoro della dott.ssa Doriana Magliocca.

Servizi aggiuntivi, vantaggi e detraibilità

Il nostro catalogo comprende 70 aree di intervento dall' alimentazione sportiva a quella per donne, bambini, intolleranze, patologie dell'apparato digerente, DCA e coaching motivazionale. Offriamo inoltre centinaia di ricette gustose e salutari, disponibili gratuitamente anche dopo la conclusione del percorso. I costi sono accessibili e rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, rendendo più semplice investire nella propria salute.