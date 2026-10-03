Ricevere una diagnosi di tumore cerebrale scatena immediatamente una serie di domande: è possibile fare qualcosa da soli per rafforzare le cure? Quali abitudini quotidiane possono davvero fare la differenza? Anche se nessun alimento è in grado di guarire, una alimentazione corretta, il movimento regolare e la limitazione di alcol e cibi ultraprocessati possono contribuire a migliorare la tolleranza alle terapie, a sostenere la ripresa delle forze e a diminuire il rischio di nuove patologie.

È fondamentale però mantenere le aspettative realistiche: le terapie mediche restano imprescindibili e non esistono diete miracolose. Gli studi specifici sul tumore cerebrale sono ancora rari; perciò le indicazioni riportate qui riflettono le raccomandazioni generali delle più autorevoli organizzazioni scientifiche, valide anche per chi ha già ricevuto una diagnosi.

Nel 2018 il World Cancer Research Fund ha pubblicato le sue dieci linee guida, aggiornate nel 2025 con un rapporto intitolato “Dietary and lifestyle patterns for cancer prevention”. Il documento sottolinea che più si aderisce a queste indicazioni, più si riduce il rischio di sviluppare un tumore. Le raccomandazioni includono: mantenere un peso nella norma, praticare attività fisica regolare, privilegiare cereali integrali, frutta, verdura e legumi, limitare cibi ad alto contenuto di grassi, zuccheri e amidi raffinati, ridurre il consumo di carne rossa e quasi eliminare le carni lavorate, evitare le bevande zuccherate, non assumere alcol, non ricorrere a integratori preventivi e, per le madri, allattare al seno quando possibile.

Peso corporeo e movimento

Il mantenimento di un indice di massa corporea adeguato è considerato uno dei fattori più protettivi contro la comparsa di tumori. L’attività fisica non solo favorisce il controllo del peso, ma migliora anche la risposta immunitaria e la capacità di recupero dopo interventi chirurgici o trattamenti oncologici. Anche una camminata moderata di 30 minuti al giorno, se tollerata, può dare benefici concreti. È importante consultare il proprio oncologo o fisioterapista per definire un programma personalizzato, soprattutto in presenza di crisi epilettiche o altre complicanze neurologiche.

Scelta di cereali, frutta, verdura e legumi

Una dieta ricca di alimenti a base vegetale fornisce fitochimici con proprietà antiossidanti e anti-infiammazioni. Cereali integrali, legumi, crucifere (come cavolfiore e broccoli), aglio, pomodoro, frutti di bosco, tè verde, soia, semi di lino, frutta secca e olio d’oliva sono tutti esempi di cibi consigliati. Questi alimenti sono associati a un minor rischio di sviluppare tumori grazie ai loro composti bioattivi, che possono modulare i percorsi cellulari coinvolti nella crescita tumorale.

Adattare la dieta durante la chemioterapia e la radioterapia

Le terapie oncologiche possono alterare l’appetito, la glicemia e le difese immunitarie. In queste fasi, le priorità nutrizionali possono cambiare: a volte è necessario aumentare l’apporto calorico per contrastare la perdita di peso indotta da nausea o da farmaci come i cortisoni. Ogni variazione deve essere discussa con il team medico, poiché il cortisone può aumentare la glicemia e favorire l’accumulo di grasso addominale.

L’influenza del cortisone su appetito e glicemia

I cortisoni sono spesso prescritti per ridurre l’infiammazione cerebrale, ma hanno l’effetto collaterale di stimolare l’appetito e innalzare il indice glicemico del sangue. È consigliabile monitorare la glicemia e scegliere carboidrati a lento assorbimento, come pane integrale, legumi e verdure a foglia verde, per mantenere livelli più stabili. Limitare l’assunzione di zuccheri semplici e bevande zuccherate aiuta a prevenire sbalzi glicemici e a controllare il peso.

Fitochimici e alimenti protettivi

Alcuni composti vegetali, ad esempio gli antociani presenti nei frutti di bosco o i polifenoli del tè verde, hanno mostrato in studi preclinici la capacità di interferire con la proliferazione delle cellule tumorali. Integrare questi alimenti nella dieta quotidiana può offrire un supporto aggiuntivo al trattamento medico, pur non sostituendolo. La varietà è fondamentale: combinare diverse fonti di fitochimici garantisce un ampio spettro di benefici antiossidanti.

Le evidenze dell’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) indicano che non esiste una soglia sicura di consumo di alcol per prevenire il cancro; anche il vino rosso non è esente da rischi. Per quanto riguarda la carne rossa, l’IARC la classifica come probabile carcinogeno; è consigliabile limitare l’assunzione a poche porzioni mensili e prediligere fonti proteiche vegetali o pesce.

Un consumo eccessivo di sale può aumentare la pressione sanguigna e favorire condizioni infiammatorie. Ridurre il sale e valorizzare le spezie — come curcuma, zenzero e pepe nero — consente di mantenere sapore senza gli effetti negativi del sodio. Infine, gli integratori non hanno dimostrato efficacia nella prevenzione o nel trattamento del tumore cerebrale è preferibile ottenere vitamine e minerali da una dieta equilibrata, salvo diversa indicazione medica.