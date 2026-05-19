Settimana nazionale della sclerosi multipla, tornano le erbe aromatiche Aism in 500 piazze

(Adnkronos) – Si apre con l'iniziativa delle Erbe aromatiche, che quest'anno celebra 10 anni, la Settimana nazionale di informazione sulla sclerosi multipla (Sm). Sabato 23 e domenica 24 maggio, in circa 500 piazze italiane, i volontari Aism – Associazione italiana Sm saranno presenti nei punti di solidarietà distribuendo kit contenenti una selezione di 2 piante di erbe aromatiche in cambio di una donazione di 12 euro. Dal timo alla menta, dall'origano al rosmarino, passando per la maggiorana e la salvia: un tripudio di colori e fragranze per impreziosire gli ambienti domestici e arricchire le pietanze della nostra cucina. I fondi raccolti – informa l’associazione in una nota – contribuiranno a sostenere le attività a sostegno delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate su tutto il territorio grazie all'impegno delle sezioni provinciali Aism. E' prevista anche possibilità di donare con il numero solidale 45512. In Italia – ricorda una nota – oltre 150mila persone vivono con la Sm, una malattia cronica, imprevedibile e invalidante, una delle più gravi patologie del sistema nervoso centrale e ancora senza una cura definitiva. Ogni 3 ore una nuova diagnosi. Il 50% delle persone con Sm è giovane, ha meno di 40 anni: le donne sono 2 volte più degli uomini. Grazie ai progressi della ricerca scientifica, oggi esistono terapie in grado di rallentare il decorso della malattia e migliorare la qualità di vita. Tra le patologie correlate alla Sm vi sono i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) e la Mogad, che hanno un quadro di bisogni assimilabili alla Sm. L'iniziativa apre la Settimana nazionale di informazione sulla sclerosi multipla, che si conclude il 30 maggio con la Giornata mondiale della Sm, promossa da Aism sotto l'Alto patronato del presidente della Repubblica. Già da ora è possibile prenotare la propria confezione contattando la Sezione provinciale dell'associazione o consultando l'elenco su www.aism.it/aromatiche. A sostegno della campagna è attivo il numero solidale Aism 45512, per supportare in particolare il Polo di ricerca in neuroriabilitazione Neurobrite Fism Research Center presso la sede nazionale di Genova. Gli importi della donazione sono 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Fastweb + Vodafone, Windtre, Tiscali e Geny; 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile; 2 euro con SMS da cellulare Fastweb + Vodafone, Windtre, Tim, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Quest'anno il kit include una cartolina informativa con un QRCode che rimanda a una landing page attraverso cui scoprire preziosi consigli, ricette e idee sfiziose su come utilizzare le erbe aromatiche, non solo in cucina grazie al contributo di diversi amici di Aism. L'associazione potrà contare ancora una volta sul sostegno della sua madrina, Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e donna con Sm. Il suo appello è invitare tutti a scendere in piazza e a sostenere la ricerca. Insieme a lei, numerosi testimonial del mondo del food useranno i loro canali social per amplificare la voce della campagna.

—[email protected] (Web Info)