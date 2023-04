La dieta di Soleil Sorge: i piatti preferiti della modella

La celebre influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è sempre stata molto ammirata anche per la sua forma fisica da modella. Soleil, infatti, è molto attenta all’alimentazione e non disdegna nemmeno la palestra. Scopriamo la dieta di Soleil Sorge.

La dieta di Soleil Sorge per restare in forma

Soleil Sorge, dopo il debutto in tv alla conduzione, ha recentemente pubblicato il suo primo libro dal titolo “Il Manuale della Str**za” in cui condivide con i suoi follower la sua filosofia di vita.

In particolare, l’ex concorrente di reality Grande Fratello Vip, ha svelato uno dei segreti del suo fisico scolpito da modella. In questo libro, Soleil spiega ai suoi follower come ha ottenuto il suo fisico scolpito e perché ha adottato uno stile di vita che alcuni potrebbero definire “str***a”.

Proprio per il suo aspetto fisico, però, l’influencer nata a Los Angeles è stata spesso criticata dagli haters perché “troppo magra” o “senza seno”. Tuttavia, Soleil non si è mai arresa e ha deciso di amare prima se stessa e di non farsi ferire dalle parole degli altri.

Secondo l’influencer, parte del segreto del suo fisico scolpito è stata la sua determinazione nell’allenare i suoi addominali.

Soleil Sorge e la passione per la meditazione

Come ha mostrato anche durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge da sempre adotta uno stile di vita sano. Non solo per quanto riguarda la meditazione, ma fa anche attività fisica. In particolar modo è un’appassionata di yoga.

Da sempre l’influencer e showgirl si è schierata a favore delle donne e contro il bullismo soprattutto mediatico. Sui social, dove lavora, Soleil ha detto:

“Nessuna donna al mondo dovrebbe sentirsi sbagliata per essere ciò che è. Cerchiamo di stimolarci positivamente a vicenda e farla finita con le critiche gratuite e soprattutto non costruttive. Dunque, torna a riconsiderare ciò che dai al mondo perché non è altro che una riflessione di ciò che procuri alla tua vita”.