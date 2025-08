Sostegno economico per farmacisti professionisti da ENPAF

Il 23 luglio, durante un’importante riunione del Consiglio di Amministrazione, l’ENPAF ha lanciato un progetto di sostegno economico rivolto ai farmacisti liberi professionisti. Con un contributo complessivo di 400mila euro, l’ente intende supportare chi opera in regime di autonomia, dimostrando così un impegno concreto nei confronti di una categoria che ricopre un ruolo fondamentale nel nostro sistema sanitario. Questo fondo non è solo un aiuto finanziario: rappresenta un autentico riconoscimento della professionalità e del valore del lavoro autonomo. Ma quali opportunità si aprono per i farmacisti?

Dettagli del fondo e requisiti di accesso

Il fondo di 400mila euro è riservato agli iscritti all’ENPAF che esercitano come liberi professionisti almeno dal 2023. Questo include farmacisti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o borse di studio, purché abbiano versato la quota contributiva intera per il triennio 2023-2025. I requisiti di accesso sono rigorosi: è fondamentale essere in regola con il pagamento dei contributi per l’anno corrente e non avere morosità pregresse superiori a un quarto del contributo annuale. Ti stai chiedendo se puoi accedere a questo sostegno?

Un aspetto interessante di questo intervento è l’inclusione di parametri economici. L’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 50mila euro, mentre il patrimonio mobiliare calcolato dall’attestazione ISEE non può eccedere i 70mila euro. Tuttavia, per ogni membro della famiglia successivo al secondo, è possibile aumentare questo limite di 10mila euro, fino a un massimo di 90mila euro. Questo approccio mira a garantire che il sostegno arrivi a chi ne ha realmente bisogno, creando un sistema più giusto e accessibile.

Modalità di valutazione e assegnazione dei fondi

Le domande per accedere al contributo non verranno valutate in base all’ordine di arrivo, ma attraverso un sistema di punteggio che considera la situazione economica e l’anzianità contributiva a quota intera dal 2016 al 2025. Questo metodo di selezione rappresenta un passo verso una maggiore equità: non solo conta la tempestività della richiesta, ma anche le condizioni economiche del richiedente e il suo impegno nel versamento dei contributi. Ti sei mai chiesto come viene determinato l’importo finale assegnato?

L’importo finale che verrà assegnato sarà stabilito in base al punteggio ottenuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. È importante notare che le graduatorie definitive richiederanno un’approvazione formale, garantendo così che il processo sia trasparente e giusto. Questo significa che ogni farmacista avrà la possibilità di essere valutato equamente, secondo criteri ben definiti.

Scadenze e modalità di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 1° settembre 2025. Le richieste devono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo specificato dall’ENPAF, seguendo le modalità e la modulistica disponibili sul sito ufficiale dell’ente. Questo passaggio è cruciale per garantire che ogni farmacista interessato possa partecipare a questa iniziativa di sostegno. Sei pronto a fare il primo passo?

In conclusione, l’istituzione di questo fondo da parte di ENPAF rappresenta un segnale forte e chiaro a favore dei farmacisti liberi professionisti, contribuendo a creare un ambiente più equo e sostenibile per tutti coloro che scelgono di esercitare la professione in autonomia. È essenziale che i professionisti del settore si informino dettagliatamente e non perdano l’opportunità di beneficiare di questo sostegno. Non lasciarti sfuggire questa chance: informati e partecipa!