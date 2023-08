Riposare bene è fondamentale per mente e corpo, così da avere le energie necessarie per affrontare la giornata. Ecco perché spruzzare il profumo sul cuscino ha benefici e aiuta a dormire meglio, secondo gli esperti.

Spruzzare il profumo sul cuscino aiuta a dormire meglio: i benefici secondo gli esperti

C’è chi prima di andare a dormire non riesce a prendere sonno e vive episodiche o frequenti difficoltà, passando minuti o persino ore a girarsi e rigirasi in un tira e molla di pensieri che si intrecciano fra loro. In soccorso, per chi non lo sapesse, è utilizzare spruzzare qualche goccia di profumo sul cuscino: eccone i benefici secondo gli esperti.

Tra i rimedi più efficaci per stimolare il sonno e dormire bene, oltre ad alcune buone abitudini e agli integratori alla melatonina, esistono delle profumazioni calmanti da spruzzare sul cuscino prima di coricarsi mirate a convogliare l’assopimento.

Le pillow mist, o brume d’oreiller come si chiamano in francese, sono tutte formulate a base di fragranze naturali che, se spruzzate sulla federa e sul pigiama, rilasciano lentamente la loro essenza per accompagnare a un sonno profondo e tranquillo. Olio di lavanda, arancio, vetiver, camomilla e geranio: ciascuno degli estratti di queste piante sa come cullare i sensi, avvolgendoli in un’atmosfera onirica e sognante.

L’olio di lavanda rilassa mentre quello di arancio facilita la respirazione durante la notte: così il profumo calmante per il cuscino di Susanne Kaufmann vi accompagnerà verso la fase rem.

Ideale se spruzzata oltre che sul cuscino anche in camera da letto almeno 15 minuti prima di coricarsi, la pillow mist di L’Occitane a base di olio essenziale di lavanda, arancia dolce e geranio è capace di creare un’atmosfera di puro relax.

Con solo qualche spruzzo sul cuscino prima di andare a dormire, il profumo per dormire bene di Neal’s Yard Remedies tranquillizza mente e corpo, accompagnadoli nel sonno grazie alla lavanda, il vetiver e il mandarino contenuti nella sua formulazione.

Quando arriva il momento di andare a letto entra in scena un profumatore creato ad hoc per i tessuti. Non bisogna fare altro che spruzzarlo sul cuscino (almeno 30 minuti prima di dormire e a una distanza di circa 30 cm) così da creare un’atmosfera rilassante, perfetta per conciliare il sonno.

Molto delicata e piacevole la fragranza a base di Dalia, fiore molto apprezzato, caratterizzata da un bouquet con note agrumate e sfumature fiorite.

Nella società attuale e per la vita che conduciamo fonte di stress continuo, è facile soffrire di quei fastidiosi disturbi del sonno. Dormire bene è importante e fondamentale per ricaricare il corpo ma anche per rigenerare la mente ed avere sufficienti energie per affrontare la nuova giornata al meglio.

L’aiuto dell’aromaterapia, puoi utilizzare i profumi:

Applicandole tra le lenzuola;

versandone poche gocce sui cuscini;

profumando un fazzoletto da lasciare sotto la federa;

diffondendo la fragranza con un diffusore;

facendo un bagno caldo aromatizzato con la profumazione scelta prima di andare a letto;

massaggiando il corpo dopo la doccia, prima di dormire, con un’essenza diluita con un olio da massaggio.

Usufruire delle preziose proprietà benefiche di queste speciali fragranze aumenterà la qualità del tuo riposo notturno e ti aiuterà ad affrontare la giornata successiva con una carica maggiore.