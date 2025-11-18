Strategie Innovative per Combattere la Resistenza agli Antibiotici in Italia

Ogni anno, circa 12.000 persone perdono la vita in Italia a causa della resistenza agli antibiotici, un fenomeno allarmante che colloca il Paese al primo posto in Europa per mortalità legata a questo problema. Di fronte a questa situazione critica, è nato il progetto ‘L’antibiotico si cura’, un’iniziativa volta a creare una rete collaborativa tra i diversi settori della salute: umana, animale e ambientale.

Promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dall’Asl Città di Torino, con il supporto della Regione, questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro un nemico invisibile e insidioso. Il coinvolgimento di vari attori territoriali è fondamentale per affrontare questa emergenza sanitaria.

Il valore di un approccio multidisciplinare

La virologa Ilaria Capua ha partecipato attivamente all’iniziativa, evidenziando l’importanza di un approccio di salute circolare. Secondo Capua, il progetto rappresenta una vera e propria novità, poiché per la prima volta tutte le categorie interessate dalla resistenza agli antibiotici si riuniscono per discutere e affrontare il problema in modo multidisciplinare.

Un bisogno urgente di collaborazione

Capua ha affermato che “c’è una necessità disperata di agire”. L’Italia si trova in una situazione critica rispetto ad altri paesi europei, e l’urgenza di unire le forze è palpabile. La collaborazione tra diversi settori è essenziale per trovare soluzioni efficaci e innovative per questo problema che minaccia la salute pubblica.

Momenti di condivisione e confronto

Durante l’incontro, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha sottolineato l’importanza di momenti di condivisione, dove è possibile mettere a fattore comune conoscenze ed esperienze. La creazione di un ambiente collaborativo è fondamentale per affrontare la resistenza agli antibiotici, e Riboldi si è mostrato favorevole a un approccio interdisciplinare che unisca le competenze di vari esperti.

Un cambiamento sistemico necessario

Marco Gilli, presidente della Compagnia di San Paolo, ha concordato sull’importanza di un cambiamento sistemico. “Il nostro piano strategico prevede di facilitare partnership strutturate tra gli attori coinvolti”, ha dichiarato. Questo tipo di sinergia potrebbe portare a risultati significativi nella lotta contro la resistenza agli antibiotici, un problema che richiede l’attenzione di tutti.

Guardare al futuro con responsabilità

Il direttore generale dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco, ha espresso preoccupazione per il fenomeno della resistenza agli antibiotici, definendolo “inquietante”. Con una vera e propria chiamata alle armi, Picco ha invitato tutti gli attori coinvolti a partecipare attivamente all’iniziativa. Il suo obiettivo è garantire un futuro libero da malattie infettive per le generazioni a venire.

La strada da percorrere è lunga, ma grazie a progetti come ‘L’antibiotico si cura’, si può sperare in un futuro migliore. L’alleanza tra i vari settori della salute rappresenta un passo cruciale verso il superamento di una delle sfide più gravi che la medicina moderna deve affrontare.