Strategie per affrontare il sovraccarico di lavoro prima delle ferie estive

Le settimane che precedono la pausa estiva sono spesso vissute come una corsa contro il tempo. Per molti lavoratori, l’avvicinarsi delle ferie coincide con un’accelerazione improvvisa delle attività, riunioni da concentrare e scadenze che si accumulano. Questo ultimo miglio dell’anno lavorativo può trasformarsi in una fase particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico e mentale.

La gestione delle priorità per evitare il sovraccarico

Uno degli strumenti più efficaci per affrontare il periodo pre-vacanze è imparare a distinguere ciò che è realmente indispensabile da ciò che può essere rimandato. Quando il carico di lavoro aumenta, infatti, il rischio è trattare ogni attività come se avesse lo stesso livello di urgenza, generando confusione e aumentando lo stress.

Una strategia utile è quella basata sulla classificazione delle attività in tre categorie: MustShould e Could. Nel primo gruppo rientrano le attività che devono necessariamente essere completate prima della pausa estiva, perché legate a scadenze, responsabilità o obiettivi fondamentali. Nel secondo trovano spazio gli impegni importanti ma non critici, che possono essere gestiti con maggiore flessibilità. Infine, nella categoria Could vengono inserite tutte quelle attività che possono tranquillamente essere riprese dopo il rientro.

Questo approccio permette di alleggerire il carico mentale, perché consente di spostare le informazioni dalla memoria a un sistema esterno di organizzazione. Avere una visione chiara delle priorità aiuta a ridurre la sensazione di caos e permette di concentrare energie e attenzione sulle attività che hanno davvero un impatto.

I segnali da non sottovalutare prima delle ferie

Il periodo che precede le vacanze può rappresentare anche un momento in cui emergono segnali di affaticamento che spesso vengono ignorati. La convinzione diffusa è quella di dover “resistere ancora qualche settimana” prima di potersi finalmente fermare, ma proprio questa fase può mettere maggiormente sotto pressione il benessere delle persone.

Tra i campanelli d’allarme ci sono difficoltà di concentrazione, maggiore lentezza nel prendere decisioni, dimenticanze frequenti e una sensazione costante di affanno nella gestione delle attività quotidiane. A questi aspetti si possono aggiungere segnali emotivi, come irritabilità, aumento della tensione, maggiore sensibilità alle critiche o una percezione continua di pressione.

Anche alcuni comportamenti possono indicare un livello di stress elevato: lavorare frequentemente oltre l’orario previsto, rispondere a messaggi e richieste anche fuori dalla giornata lavorativa, ridurre le pause o, al contrario, isolarsi e diminuire il coinvolgimento nelle attività del gruppo.

La disconnessione digitale e il recupero attivo

Preparare la partenza per le ferie non significa soltanto impostare una risposta automatica alla posta elettronica. La disconnessione dal lavoro è infatti un processo che richiede una preparazione anche psicologica.

Lasciare una situazione lavorativa poco definita prima della pausa può alimentare preoccupazioni anche durante il periodo di vacanza. Per questo può essere utile creare un vero e proprio rituale di chiusura: fare il punto sulle attività completate, identificare quelle rimaste aperte, annotare i primi passi da compiere al rientro e chiarire chi si occuperà delle eventuali emergenze durante l’assenza.

Un passaggio importante riguarda anche la definizione dei confini. Stabilire in anticipo quali comunicazioni richiedono realmente un intervento durante le ferie e quali possono attendere permette di evitare una reperibilità continua e favorisce un distacco più efficace.

Dopo mesi di ritmi intensi, il desiderio più comune è spesso quello di interrompere completamente ogni attività e recuperare con lunghe ore di riposo. Tuttavia, secondo gli esperti, il recupero più efficace non coincide necessariamente con l’inattività totale.

Passare improvvisamente da giornate ricche di impegni a una completa assenza di stimoli può non essere sufficiente per ristabilire un equilibrio. Un recupero definito “attivo” può invece aiutare corpo e mente a ritrovare energia attraverso attività piacevoli e sostenibili: dormire con maggiore regolarità, trascorrere tempo all’aperto, muoversi senza obiettivi prestazionali, dedicarsi alla lettura o a pratiche di rilassamento.

Anche il rapporto con la tecnologia può avere un ruolo importante. Ridurre il controllo delle notifiche, stabilire momenti senza dispositivi digitali e concedersi spazi realmente liberi dalle dinamiche lavorative permette di recuperare una maggiore attenzione verso il presente.