Vacanze 2026: 5 libri da leggere per stare meglio

Le vacanze estive sono il momento perfetto per dedicarsi alla lettura e, perché no, per scoprire nuovi strumenti per migliorare il proprio benessere. In questo articolo, vi proponiamo cinque saggi che possono accompagnarvi durante il vostro tempo libero, offrendo spunti pratici e teorici su temi fondamentali come l’alimentazione, la salute femminile, le relazioni e le microabitudini.

La lettura non è solo un passatempo, ma può diventare un vero e proprio viaggio di crescita personale. Questi libri sono stati selezionati per la loro capacità di intrattenere e, al contempo, di fornire strumenti concreti per migliorare la qualità della vita.

La medicina della persona: ripensare la salute

In un’epoca in cui l’aspettativa di vita continua ad aumentare, la vera sfida è vivere meglio, non semplicemente più a lungo. La medicina della persona (Aboca, 216 pagine) è un saggio che invita a ripensare il concetto stesso di salute. Gli autori propongono il modello della medicina funzionale, che non si limita a trattare i sintomi ma ricerca le cause profonde delle malattie, considerando l’organismo come un sistema complesso in cui ogni funzione è collegata alle altre.

Grande attenzione è dedicata alla nutrizione molecolare: il cibo non è visto come fonte di calorie, un concetto assolutamente superato, ma come un insieme di molecole capaci di dialogare con il nostro organismo e influenzarne il funzionamento. Il libro alterna spiegazioni scientifiche, suggerimenti pratici e piani alimentari per accompagnare il lettore verso uno stile di vita più sano.

L’inferno invisibile: conoscere l’endometriosi

L’endometriosi interessa milioni di donne, ma continua a essere una delle patologie meno conosciute e più sottovalutate. L’inferno invisibile (Laterza, 106 pagine), scritto dal Dottor Marcello Ceccaroni, ginecologo, oncologo e chirurgo, affronta il tema senza tabù. Spiega perché una diagnosi tardiva possa compromettere la qualità della vita, la fertilità, il lavoro e le relazioni personali.

Attraverso un linguaggio accessibile, il volume racconta il peso fisico e psicologico della malattia, smonta molti luoghi comuni e sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’informazione. Il libro si rivolge non solo alle donne che convivono con l’endometriosi, ma anche ai loro familiari e a chi desidera comprendere meglio una patologia ancora troppo spesso invisibile.

21 giorni per dimenticarlo: trasformare le delusioni in crescita

Non è soltanto un libro dedicato alla fine di una relazione, ma un percorso di consapevolezza emotiva. 21 giorni per dimenticarlo (Piemme, 256 pagine), scritto da Valentina Landri, mental e love coach, parte da una domanda semplice: perché continuiamo a scegliere partner che ci fanno soffrire? La risposta, secondo l’autrice, risiede negli schemi affettivi costruiti nel tempo, che tendiamo a ripetere inconsapevolmente.

Attraverso un programma di 21 giorni, esercizi pratici e riflessioni quotidiane, il volume aiuta a interrompere i meccanismi delle relazioni tossiche e a sviluppare un rapporto più equilibrato con se stessi. Il tono è diretto, concreto e ricco di esempi, pensato per chi desidera trasformare una delusione sentimentale in un’occasione di crescita personale.

Le microabitudini della salute: piccoli cambiamenti per grandi risultati

Serve davvero una rivoluzione per cambiare vita? Secondo Beatriz Crespo la risposta è no. In Le microabitudini della salute (Giunti, 216 pagine), l’autrice propone un metodo basato sulle microabitudini, piccoli comportamenti che richiedono pochi minuti ma che, ripetuti con costanza, possono produrre risultati sorprendenti.

Basandosi sulle neuroscienze e sulla psicologia del comportamento, il libro raccoglie oltre cento suggerimenti pratici dedicati all’attività fisica, all’alimentazione, al sonno, alla gestione dello stress e alla concentrazione. Un approccio realistico, pensato per adattarsi ai ritmi della vita moderna e superare il classico entusiasmo iniziale che spesso accompagna i grandi cambiamenti.

Cambia cibo, cambia tutto: modificare le abitudini a tavola

L’alimentazione è uno dei principali strumenti di prevenzione, soprattutto quando si parla di sindrome metabolica e patologie croniche. Il Dottor Giovanni Salvatori, medico e divulgatore impegnato nella promozione della medicina preventiva attraverso gli stili di vita, è uno degli autori di Cambia cibo, cambia tutto (Amazon, 165 pagine).

Il libro spiega con un linguaggio semplice i meccanismi che regolano il metabolismo e offre indicazioni concrete per costruire un’alimentazione più equilibrata. L’obiettivo è aiutare il lettore a riconoscere gli alimenti da limitare e quelli da privilegiare, trasformando la teoria in scelte quotidiane facilmente applicabili. A rendere ancora più utile il volume contribuiscono le ricette di Kaba Corapi, chef e consulente gastronomico specializzato in cucina salutare, che dimostrano come mangiare sano possa essere anche gustoso.