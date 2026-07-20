Perché ci si ammala in vacanza? La scienza del paradosso delle ferie

Le vacanze dovrebbero essere un momento di relax e rigenerazione, ma spesso si trasformano in una fonte di stress. Hai mai notato che appena inizi le ferie ti ammali o ti senti irrequieto? Questo fenomeno ha un nome: leisure sickness o malattia del tempo libero.

La dott.ssa Garbin ci spiega che questo paradosso è più comune di quanto si pensi e ha radici psicologiche profonde. Scopriamo insieme perché succede e come evitare che le vacanze diventino una prova di stress.

La malattia del tempo libero: perché ci si ammala in vacanza

La leisure sickness è un fenomeno studiato per la prima volta nel 2001 dagli psicologi olandesi Ad Vingerhoets e Maaike Van Huijgevoort. Quando il corpo è sottoposto a stress prolungato, produce cortisolo e adrenalina per tenerti in allerta. Appena ti fermi, questi ormoni calano bruscamente e il corpo può reagire con mal di testa, raffreddori o spossatezza.

Questo effetto è simile a quello che provano i soldati dopo una battaglia: il fisico resiste durante lo stress e cede appena finisce. Le persone più a rischio sono quelle con un carico di lavoro elevato, un forte senso di responsabilità e tratti perfezionistici.

L’ansia da relax: la trappola delle aspettative

Un altro aspetto del paradosso delle vacanze è l’ansia da relax. Molti di noi trasformano le ferie in un evento che deve essere perfetto: rigenerante, indimenticabile e instagrammabile. Questa pressione può trasformare il riposo in una fonte di stress.

Il confronto continuo con i social media peggiora la situazione. Vedere le vacanze perfette degli altri può farci sentire insoddisfatti delle nostre. Inoltre, fermarsi può significare ritrovarsi soli con i propri pensieri, emozioni e domande che il ritmo frenetico teneva a bada.

Come abbassare l’asticella delle aspettative

Per evitare l’ansia da relax, è utile abbassare le aspettative. Una vacanza non deve essere perfetta: deve solo essere tua. Lascia spazio all’imprevisto, programma meno attività e accetta che qualche giornata possa essere storta. Il riposo migliore è quello in cui ti concedi il lusso di non avere un programma.

Per evitare il paradosso delle vacanze, gli esperti consigliano una decompressione graduale. Nei giorni prima delle ferie, rallenta progressivamente, dormi di più e riduci gli impegni. Nei primi giorni di vacanza, dedica qualche minuto al giorno a pratiche di consapevolezza corporea, come passeggiate senza meta o esercizi di respirazione.

Concediti micro-pause regolari durante tutto l’anno invece di scommettere tutto sulle due settimane estive. Il riposo è una pratica quotidiana, non un evento da rimandare a luglio.

Se il malessere persiste anche dopo le ferie, potrebbe essere il segnale di un disagio più profondo. In quel caso, parlare con uno psicologo può essere il regalo più utile che ci si possa fare.