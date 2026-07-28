Talco cancerogeno: Johnson & Johnson paga 5,5 miliardi di dollari per le cause legali

Johnson & Johnson ha raggiunto un accordo storico da 5,5 miliardi di dollari per risolvere decine di migliaia di cause legali relative ai suoi prodotti a base di talco. Questo accordo, che copre circa 76.000 richieste di risarcimento, segna la fine di una battaglia legale durata un decennio.

Il talco, un minerale composto principalmente da magnesio, silicio e ossigeno, è stato al centro di controversie per anni. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il talco come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani nel 2026, elevando il livello di allerta rispetto alla precedente classificazione come possibile cancerogeno.

La classificazione del talco e i rischi per la salute

L’IARC ha stabilito una classificazione in quattro gruppi per gli agenti cancerogeni. Il talco è stato inserito nel gruppo 2A, che include sostanze come il glifosato e l’acrillamide, per le quali ci sono prove limitate di cancerogenicità negli esseri umani. Questo gruppo comprende anche il lavoro notturno, il consumo di carne rossa e bevande molto calde.

Il borotalco un prodotto cosmetico che combina polvere di talco e acido borico, è stato oggetto di particolare attenzione. La polvere di talco potrebbe causare infiammazioni prolungate negli organi genitali femminili, aumentando il rischio di tumori. Inoltre, il talco può essere contaminato da amianto durante l’estrazione, aumentando il rischio di mesotelioma, un tumore aggressivo che colpisce principalmente l’apparato respiratorio.

La battaglia legale e il maxi risarcimento

La battaglia legale contro Johnson & Johnson è iniziata nel 2016, quando un tribunale americano ha ordinato all’azienda di pagare 72 milioni di dollari alla famiglia di Jacqueline Fox, morta di tumore all’ovaio a causa dell’uso prolungato del borotalco. Da allora, l’azienda ha affrontato decine di migliaia di cause legali relative ai suoi prodotti a base di talco.

Johnson & Johnson aveva già raggiunto accordi in molte delle cause legali precedenti, ma questa volta l’accordo è stato accettato più facilmente a causa di sentenze giudiziarie meno favorevoli. Il vicepresidente per il contenzioso di Johnson & Johnson, Erik Haas, ha dichiarato che le accuse erano prive di fondamento ma l’azienda ha scelto di raggiungere un accordo per chiudere la questione e concentrarsi sulla sua missione di sviluppare farmaci e dispositivi che salvano vite umane.

Le implicazioni per i consumatori

Alla luce delle nuove evidenze scientifiche, molti esperti consigliano di evitare l’uso del talco, sia per bambini che per adulti. Sebbene il talco non sia considerato una sostanza sicuramente cancerogena, i rischi potenziali rendono prudente evitare il suo utilizzo.

In Europa, il talco è sottoposto a controlli rigorosi e deve essere privo di amianto per legge. Tuttavia, la classificazione come probabilmente cancerogeno ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori. Johnson & Johnson ha smesso di vendere il suo talco per bambini in tutto il mondo nel 2026, sostituendolo con amido di mais.

L’accordo da 5,5 miliardi di dollari rappresenta un punto di svolta nella lunga battaglia legale contro Johnson & Johnson. Mentre l’azienda cerca di lasciarsi alle spalle questa controversia, i consumatori sono invitati a essere prudenti e a considerare alternative più sicure ai prodotti a base di talco.